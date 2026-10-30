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Srpska pravoslavna crkva (SPC), Mitropolija crnogorsko-primorska i verni narod danas obeležavaju šest godina od smrti mitropolita Amfilohija, jednog od najznačajnijih arhijereja SPC, koji je svojim delovanjem ostavio dubok trag u duhovnom i društvenom životu Crne Gore i celog srpskog naroda.

Mitropolit Amfilohije, svetovnog imena Risto Radović, rođen je 7. januara 1938. godine, na Božić, u Barama Radovića u Donjoj Morači. Preminuo je 30. oktobra 2020. godine u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, u 8.20 časova, od posledica koronavirusa, nakon što se prethodno pričestio.

Na čelo Mitropolije crnogorsko-primorske došao je 1991. godine, u vreme velikih iskušenja za SPC u Crnoj Gori. Tokom gotovo tri decenije služenja pokrenuo je obnovu brojnih crkava i manastira, podstakao duhovni život i povećao broj sveštenika. Zaslužan je i za pokretanje izdavačke delatnosti, časopisa "Svetigora" 1992. godine, kao i Radija "Svetigora" 1998. godine.

Bio je izuzetno obrazovan teolog i profesor. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, postdiplomske studije nastavio u Bernu i Rimu, a doktorirao u Atini, gde je odbranio tezu o Svetom Grigoriju Palami. Usavršavao se i na Svetoj Gori, kao i na Ruskom pravoslavnom institutu Svetog Sergija u Parizu. Govorio je više stranih jezika, a osim teologije bavio se filozofijom, esejistikom i prevođenjem.

Foto: EPA

Za episkopa banatskog izabran je 1985. godine, dok je za mitropolita crnogorsko-primorskog ustoličen na Cetinju uoči Božića 1991. godine. Obavljao je i važne dužnosti u vrhu SPC, uključujući dužnost zamenika patrijarha srpskog Pavla tokom njegove bolesti, a nakon njegove smrti 2009. godine bio je i namesnik patrijaršijskog trona.

Zbog bliskosti sa narodom i neposrednog odnosa sa vernicima, dobio je nadimak „Đedo“, po kojem ga mnogi i danas pamte. U javnosti je često govorio o značaju očuvanja Kosova i Metohije, kao i zajedništva Srbije i Crne Gore.

Njegove reči iz manastira Morača posebno su ostale upamćene: "Kosovo je žila kucavica Crne Gore i Srbije, ne samo Srbije".

Foto: Zorana Jevtić