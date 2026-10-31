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Ušuškano u Gledićkim planinama, u srcu Šumadije, selo Dulene odiše tišinom koja danas postaje prava retkost. Na svega nekoliko desetina kilometara od gradske vreve u Kragujevcu, ovo malo mesto čuva duh nekadašnje Srbije - sporiji ritam života, bliskost sa prirodom i snažan osećaj zajedništva. Dulene je selo koje osvaja svojom jednostavnošću i lepotom, ali i gostoprimstvom meštana.

Selo sa svega 80 stanovnika

- Nema ovde sada puno ljudi, možda ukupno oko 80. Dosta njih se u potrazi za boljim životom preselilo u Kragujevac ili u Beograd, ali ponosni smo što ne zaboravljaju svoje selo. Stalno se vraćaju, ali dolazi nam iz godine u godinu i sve više turista. Ko dođe jednom uvek se vraća, to nam je posebno drago, kažu za RINU meštani.

1/5 Vidi galeriju Dulene se ušuškalo u srcu Šumadije - jesen je ovde posebno živopisna Foto: RINA

Časopis Nova ekonomija je Dulene 2016. godine svrstao u deset najlepših sela Srbije, i tako se ovo selo našlo rame uz rame sa poznatijim Krmenima, Tršićem, Mokrom Gorom... Poljoprivreda i stočarstvo i dalje su važan deo svakodnevice, a domaća hrana- od svežeg sira i kajmaka do rakije iz porodičnih kazana - ponos je gotovo svake kuće. Gostoprimstvo je ovde pravilo, a ne izuzetak: vrata su otvorena, a razgovori uz kafu traju dugo i bez žurbe.

Meštani za tri meseca sagradili crkvu

Ono po čemu je takođe posebno jeste da su meštani, samoinicijativno za samo par meseci sagradili crkvu.

- Nakon višedecenijskih neuspešnih pokušaja da se sagradi crkva, meštani su se udružili, kako bi sopstvenim i sredstvima donatora započeli izgradnju pravoslavnog hrama u centralnom delu sela. Uspeli smo da za samo tri meseca podignemo crkvu posvećenu Svetom Jovanu i da dočekamo prvu službu u novoj svetinji koju je prošle godine služio Njegovo Preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, dodaje on.

Foto: RINA

Sačuvana šumadijska arhitektura

Iako malo po broju stanovnika, selo čuva bogatu tradiciju. Stare kuće sa tremovima, bunari i seoski putevi pričaju priče o generacijama koje su tu odrastale, radile i ostajale verne svom kraju. Dulene je nadaleko poznato po očuvanoj šumadijskoj arhitekturi sa kraja 19. i početka 20. veka, a prema određenim podacima čak 180 kuća je napravljeno u klasičnom šumadijskom stilu. Među starim kućama, posebno se izdvaja kuća Dragice Gajić, koja već nekoliko godina zaredom nosi titulu najlepšeg etno dvorišta u Kragujevcu.

Selo na 665 metara nadmorske visine