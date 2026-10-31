MEŠTANI SE UDRUŽILI I ZA TRI MESECA URADILI NEŠTO VELIKO: Ovo selo u Srbiji ima posebnu priču, a 80 meštana čuva nešto vrednije od zlata
- Dulene u Gledićkim planinama ima oko 80 stanovnika, ali sve više turista dolazi u selo koje je 2016. uvršteno među deset najlepših u Srbiji.
- Meštani su za tri meseca, uz pomoć donatora, sagradili crkvu posvećenu Svetom Jovanu i dočekali prvu službu u novoj svetinji.
Ušuškano u Gledićkim planinama, u srcu Šumadije, selo Dulene odiše tišinom koja danas postaje prava retkost. Na svega nekoliko desetina kilometara od gradske vreve u Kragujevcu, ovo malo mesto čuva duh nekadašnje Srbije - sporiji ritam života, bliskost sa prirodom i snažan osećaj zajedništva. Dulene je selo koje osvaja svojom jednostavnošću i lepotom, ali i gostoprimstvom meštana.
Selo sa svega 80 stanovnika
- Nema ovde sada puno ljudi, možda ukupno oko 80. Dosta njih se u potrazi za boljim životom preselilo u Kragujevac ili u Beograd, ali ponosni smo što ne zaboravljaju svoje selo. Stalno se vraćaju, ali dolazi nam iz godine u godinu i sve više turista. Ko dođe jednom uvek se vraća, to nam je posebno drago, kažu za RINU meštani.
Časopis Nova ekonomija je Dulene 2016. godine svrstao u deset najlepših sela Srbije, i tako se ovo selo našlo rame uz rame sa poznatijim Krmenima, Tršićem, Mokrom Gorom... Poljoprivreda i stočarstvo i dalje su važan deo svakodnevice, a domaća hrana- od svežeg sira i kajmaka do rakije iz porodičnih kazana - ponos je gotovo svake kuće. Gostoprimstvo je ovde pravilo, a ne izuzetak: vrata su otvorena, a razgovori uz kafu traju dugo i bez žurbe.
Meštani za tri meseca sagradili crkvu
Ono po čemu je takođe posebno jeste da su meštani, samoinicijativno za samo par meseci sagradili crkvu.
- Nakon višedecenijskih neuspešnih pokušaja da se sagradi crkva, meštani su se udružili, kako bi sopstvenim i sredstvima donatora započeli izgradnju pravoslavnog hrama u centralnom delu sela. Uspeli smo da za samo tri meseca podignemo crkvu posvećenu Svetom Jovanu i da dočekamo prvu službu u novoj svetinji koju je prošle godine služio Njegovo Preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, dodaje on.
Sačuvana šumadijska arhitektura
Iako malo po broju stanovnika, selo čuva bogatu tradiciju. Stare kuće sa tremovima, bunari i seoski putevi pričaju priče o generacijama koje su tu odrastale, radile i ostajale verne svom kraju. Dulene je nadaleko poznato po očuvanoj šumadijskoj arhitekturi sa kraja 19. i početka 20. veka, a prema određenim podacima čak 180 kuća je napravljeno u klasičnom šumadijskom stilu. Među starim kućama, posebno se izdvaja kuća Dragice Gajić, koja već nekoliko godina zaredom nosi titulu najlepšeg etno dvorišta u Kragujevcu.
Selo na 665 metara nadmorske visine
Ovo prelepo selo udaljeno je oko 30 kilometara od Kragujevca, prostire se na nadmorskoj visini od 665 metara, dok je najviša tačka Dulenski crni vrh, čija nadmorska visina iznosi 897 metara. Kroz selo protiče živopisna Dulenska reka.
(Kurir.rs/RINA)