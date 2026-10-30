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Trinaestogodišnji Ilija Mitrović nestao je u Francuskoj, a policija je uputila hitan apel za pomoć u njegovom pronalasku.

Dečak je poslednji put viđen 12. oktobra u mestu Onji , nedaleko od Meca, u blizini prodavnice Lidl.

Prema informacijama koje je objavila Fejsbuk grupa "Svi Srbi u Parizu", francuska policija iz departmana Mozel pokrenula je potragu za dečakom, čiji se nestanak ocenjuje kao zabrinjavajući.

Foto: Printscreen/Facebook

Ilija ima 13 godina, visok je oko 160 centimetara, normalne je građe i ima smeđu kosu.

U trenutku nestanka na sebi je imao crni duks, zelene pantalone i "Nike Air Max" patike, a oko vrata je nosio zlatni lančić.

Foto: Printscreen/Facebook

Portal "Svi Srbi u Parizu" uputio je apel građanima, posebno srpskoj dijaspori u Francuskoj, da podele informaciju i pomognu u potrazi.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Ilijinom kretanju ili su ga videli mogu da kontaktiraju policijsku stanicu u Mecu na broj 03 87 16 17 48, ili da pozovu broj policije 17.

Svaka informacija koja može doprineti pronalasku dečaka od velikog je značaja.