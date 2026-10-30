Slušaj vest

Trinaestogodišnji Ilija Mitrović nestao je u Francuskoj, a policija je uputila hitan apel za pomoć u njegovom pronalasku.

Dečak je poslednji put viđen 12. oktobra u mestu Onji , nedaleko od Meca, u blizini prodavnice Lidl.

Prema informacijama koje je objavila Fejsbuk grupa "Svi Srbi u Parizu", francuska policija iz departmana Mozel pokrenula je potragu za dečakom, čiji se nestanak ocenjuje kao zabrinjavajući.

Screenshot 2026-10-30 172300.png
Foto: Printscreen/Facebook

Ilija ima 13 godina, visok je oko 160 centimetara, normalne je građe i ima smeđu kosu.

U trenutku nestanka na sebi je imao crni duks, zelene pantalone i "Nike Air Max" patike, a oko vrata je nosio zlatni lančić.

Screenshot 2026-10-30 172300.png
Foto: Printscreen/Facebook

Portal "Svi Srbi u Parizu" uputio je apel građanima, posebno srpskoj dijaspori u Francuskoj, da podele informaciju i pomognu u potrazi.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Ilijinom kretanju ili su ga videli mogu da kontaktiraju policijsku stanicu u Mecu na broj 03 87 16 17 48, ili da pozovu broj policije 17.

Svaka informacija koja može doprineti pronalasku dečaka od velikog je značaja.

Kurir.rs/Telegraf/Srbi iz Pariza

Ne propustiteDruštvoPoginuo spasavajući decu iz vatre, dan pre nesreće sahranio majku: Evo ko je bio Vladimir Jelić, saradnik patrijarha
vladimir.jpg
DruštvoMOŽE LI LJUBAV DA PREŽIVI AKO PARTNERI PODRŽAVAJU RAZLIČITE POLITIČKE OPCIJE? Psiholog otkrio zašto ove teme razaraju najbliže odnose
Tanja Luković Željko Mašović.jpg
DruštvoŠest godina od smrti mitropolita Amfilohija: "Đedo" otišao na današnji dan, a njegove reči i dalje odzvanjaju
0205marina-lopicic.jpg
DruštvoZA VIKEND JE SVETI LUKA, MUP IMA VAŽAN APEL: Očekuju se pojačan saobraćaj i obilne padavine, vozite oprezno
presretaci-saobracajna-policija-foto-nenad-kostic--4.jpg