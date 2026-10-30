Društvo
MUP apeluje na oprez zbog najavljenih padavina: Vozači da uspore i ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola
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Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je danas na vozače da ovog vikenda, zbog najavljenih padavina, budu oprezni u saobraćaju.
Savetovali su im da na mokrom kolovozu smanje brzinu i drže veće odstojanje, da izbegavaju nagla kočenja i promene pravca i da provere ispravnost vozila.
U objavi na Fejsbuku su pozvali vozače i da posle slave Sveti Luka ne upravljaju vozilima pod dejstvom alhohola.
Kurir.rs/Beta
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