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Pred nama je dramatičan preokret vremenskih prilika koji donosi naglo zahlađenje, tmurne oblake i obilne padavine širom regiona. Nakon relativno mirnijeg perioda, meteorološke mape pokazuju snažno narušavanje atmosfere i dolazak ciklona sa juga koji će doneti pravu jesensku kišnu opasnost, dok će se viši predeli brzo zabeleti pod snežnim pokrivačem.

Marko Čubrilo, meteorolog amater, je najavio da je pred nama period sve hladnijeg i tmurnijeg vremena, sa najizraženijim pogoršanjem koje nas očekuje od nedelje do srede, kada stižu obilna kiša i planinski sneg uz temperature koje će se spustiti znatno ispod proseka za ovo doba godine.

Potop od nedelje do srede: Ciklon donosi i do 100 mm kiše

Prvog dana vikenda, uz postepenu promenu situacije, kiša će polako jačati i tokom subote početi da se širi ka severnim delovima regiona.

Prava vremenska nepogoda nastupa od nedelje, kada se očekuje jak uticaj sekundarnog ciklona. Ovaj ciklon razviće se pred obalom Tunisa, a daljim kretanjem zahvatiće i naše područje.

Foto: Printscreen

- Od nedelje do naredne srede očekuje se uticaj sekundarnog ciklona koji bi se razvio pred obalom Tunisa, a zatim se preko Sicilije i južne Italije kretao ka Grčkoj - najavio je Čubrilo.

Foto: Printscreen

Sa ovakvom putanjom ciklona, obilne padavine obuhvatiće veći deo Srbije, Crne Gore, istočne Hrvatske i istočne Bosne i Hercegovine. Na većem delu ovog područja očekuje se od 20 mm do 80 mm kiše, dok će lokalno pasti i oko 100 mm taloga.

Foto: Printscreen

Uz obilnu kišu, stiže i jak priliv hladne vazdušne mase. Uz dalji priliv hladnog vazduha, temperature će biti znatno ispod proseka, uglavnom od 4 do 11 stepeni.

Pored padavina, vetar će dodatno pojačavati osećaj hladnoće. Duvaće umeren i jak severni i severoistočni vetar, dok će se duž Jadranske obale širiti jaka bura.

Pad temperature i spuštanje snežne granice na 800 metara

Drastičan pad temperature doneće i znatno spuštanje snežne granice. Planinski predeli brzo će preći iz kišnog u zimski režim padavina.

- Snežna granica spustiće se na oko 800 metara nadmorske visine, dok je preko 900 metara nadmorske visine moguća pojava obilnijeg snega - objašnjava Čubrilo.

Foto: Printscreen

Stabilizacija od četvrtka uz hladna jutra i mraz

Nakon talasa obilnih padavina, od četvrtka, 5. novembra, sledi stabilizacija vremenskih prilika. Padavine će prestati i nastupiće suvo, ali i dalje relativno hladno vreme.

- Od četvrtka sledi stabilnije vreme, ali i dalje ostaje relativno hladno - napominje Čubrilo.

Jutra će postati izuzetno hladna, uz pojavu mraza. Minimalne jutarnje temperature biće od -4 do 3 stepeni. Sa druge strane, dnevni uslovi ostaju sveži. Maksimalne dnevne temperature u tom periodu dostizaće od 5 do 12 stepeni.

Visinski vetrovi i polarni vrtlog: Šta neobični fenomeni donose zimi

Osim razvoja ciklona, u atmosferi se dešavaju i nesvakidašnji procesi na velikim visinama. Sve je izvesnije naglo slabljenje zapadnih vetrova na visini od 10Hpa tokom narednih dana, dok se oko 11. novembra očekuje njihovo kratkotrajno okretanje na istočne.

Od polovine novembra zapadni vetrovi bi trebalo polako da jačaju, da bi početkom decembra mogli postati znatno jači od višegodišnjeg proseka.

- Ne verujem da će ovako rano u sezoni to imati velike posledice na sinoptiku troposfere, ali ovo neobično rano slabljenje zapadnih vetrova i narušavanje stabilnosti polarnog vrtloga može biti vrlo značajno za zimu, posebno za njen drugi deo - ističe Čubrilo.