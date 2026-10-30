Društvo
EMISIJA “NI 5 NI 6” I JOVANA GRGUREVIĆ PONOVO NA KURIR TELEVIZIJI – od ponedeljka, 2. novembra, svakog radnog dana od 16.00
Odgovore na pitanja koja se tiču aktuelnih društvenih tema saznajte svakog radnog dana u emisiji “NI 5 NI 6”, od autorke i voditeljke Jovane Grgurević i njenih gostiju.
Emisija “Ni 5 ni 6“ ponovo na Kurir Televiziji Foto: Marko Karović
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Emisiju gledajte u terminu na koji ste navikli, od 16.00, počevši od ponedeljka, 2. novembra.Ona će i nadalje otvarati teme na koje ste navikli, a koje se tiču svakodnevnih problema običnog čoveka i tražiti odgovore na svako pitanje - život postavlja pitanja, mi dajemo odgovore!
Svakog radnog dana, od 16.00 na Kurir televiziji.