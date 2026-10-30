Odgovore na pitanja koja se tiču aktuelnih društvenih tema saznajte svakog radnog dana u emisiji “NI 5 NI 6”, od autorke i voditeljke Jovane Grgurević i njenih gostiju.

Emisiju gledajte u terminu na koji ste navikli, od 16.00, počevši od ponedeljka, 2. novembra.Ona će i nadalje otvarati teme na koje ste navikli, a koje se tiču svakodnevnih problema običnog čoveka i tražiti odgovore na svako pitanje - život postavlja pitanja, mi dajemo odgovore!