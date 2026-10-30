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U Novom Sadu održan je dvodnevni sastanak Konzorcijuma evropskog projekta TANGO (engl. It takes two to tango: A synergistic approach to human-machine decision making), koji predvodi Univerzitet u Trentu ujedinjujući preko 20 partnerskih organizacija iz nekoliko evropskih zemalja, uključujući Italiju, Nemačku, Francusku, Irsku, Srbiju, Švedsku, Belgiju i Španiju.

Reč je o velikom naučno-istraživačkom projektu u okviru programa Horizon Europe, koji se bavi razvojem hibridnih sistema za podršku odlučivanju, kao i veštačke inteligencije usmerene na čoveka.

TANGO je projekat koji je posvećen razvoju teorijske podloge i računarske strukture za hibridne sisteme za podršku odlučivanju (HDSS)

AI veštačka inteligencija
Sintergija ljudi i veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

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U ovim naprednim sistemima, ljudi i mašine su usklađeni prema zajedničkim vrednostima i ciljevima sa jasnim razumevanjem sopstvenih snaga, radeći u skladu kako bi se postigle optimalne odluke tako da ovaj inovativni pristup otvara nove mogućnosti za efikasniju i usaglašeniju interakciju između ljudi i tehnologije.

Cilj projekta je razvoj teoretskih osnova i računarskog okvira za sinergijsko donošenje odluka između ljudi i veštačke inteligencije (VI).

Fokus je na stvaranju nove generacije humanocentričnih sistema veštačke inteligencije koji pomažu donosiocima odluka, smanjuju kognitivno opterećenje i sprečavaju pristrasnost u situacijama od velikog značaja.

AI
Veštačka inteligencija da bude na dobro čovečanstva Foto: Shutterstock

Projekat okuplja brojne vrhunske evropske univerzitete, organizacije, istraživačke centre i institute i institucije (među kojima je i Institut za veštačku inteligenciju Srbije, kao i SHARE Fondacija i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju), sa ciljem jačanja pozicije Evrope u domenu humanocentrične veštačke inteligencije.

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