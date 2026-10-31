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Eparhija bačka obaveštava verni narod da će, u nedelju, 1. novembra, kao i prošle godine, posle otpusta svete Liturgije u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, koja će početi u 9:00 časova, biti služen i pomen svima postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

"Pozivamo vernike da toga dana dođu u Saborni hram i uzmu učešća u svetoj Liturgiji i molitvi za sve upokojene sa nadom na život večni", navodi se u saopštenju Eparhije bačke.

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