Društvo
U nedelju u 9 sati: Sveta Liturgija i pomen postradalima na Železničkoj stanici u Sabornom hramu u Novom Sadu
Slušaj vest
Eparhija bačka obaveštava verni narod da će, u nedelju, 1. novembra, kao i prošle godine, posle otpusta svete Liturgije u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, koja će početi u 9:00 časova, biti služen i pomen svima postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu.
"Pozivamo vernike da toga dana dođu u Saborni hram i uzmu učešća u svetoj Liturgiji i molitvi za sve upokojene sa nadom na život večni", navodi se u saopštenju Eparhije bačke.
Reaguj
Komentariši