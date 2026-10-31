Eparhija bačka obaveštava verni narod da će, u nedelju, 1. novembra, kao i prošle godine, posle otpusta svete Liturgije u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, koja će početi u 9:00 časova, biti služen i pomen svima postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu.