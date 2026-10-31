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Poziv drvoseče je jedan od najrizičnijih zbog težine povreda kojima su ljudi u ovom poslu izloženi. Osim opasnosti od motorne testere, tragične posledice ili teške povrede nastaju i prilikom izvlačenja drva iz šume.

Uobičajeni radni dan za Dragana Obrenovića. Tokom četiri decenije kao drvoseča kroz njegove ruke i preko pleća prevalio je više od 50.000 kubika drva.

- Posao sekača je negde u kategoriji poslova rada u rudniku, prema broju stradalih, povređenih. Međutim, nije samo posao sekača, ljudi koji rade u šumi stradaju od mehanizacije, tokom izvlačenja drva, da li se radi sa čekrkom, bude dosta povređenih - rekao je Dragan Obrenović, drvoseča iz Požege

Za tu profesiju se Dragan školovao, a tokom duge karijere je promenio deset motornih testera. Njihov radni vek je kraći od ljudskog. Kaže da ga zdravlje služi, uprkos povredama koje je imao baveći se ovim rizičnim poslom.

- Imao sam povredu lobanje i povredu kičme, bilo je to još 1993. godine. Nakon toga, srećom nisam imao nekih ozbiljnijih povreda, ali nije to lako. Bilo je rizičnih situacija dosta i prilikom izvlačenja i prilikom transporta. I što se kaže, imao sam sreću. Bilo je i četiri puta prevrtanja traktora u transportu i svašta, ali dobro je - istakao je Dragan Obrenović.

Dragan Obrenović Foto: RTS Prinscreen

Neadekvatna zaštita na radu i nedostatak prava na bolovanje

Za one koji isključivo žive od tog posla, pored opasnosti, dodatni rizik je i neadekvatna zaštita, nemaju bolovanje, pogodnost koju imaju zaposleni. Ne postoji udruženje za kolektivno osiguranje, a u osiguravajućim kućama ne vidi sigurnost zbog komplikovanih procedura i veštačenja kako je došlo do povrede.

- Tako da kada dođe do povređivanja to trpi porodica, trpi familija, trpi u krajnjem slučaju i društvo. Uglavnom, ako dođe do povređivanja te povrede su teške. Kontuzije su, što se kaže, i lomovi izuzetno opasni. Da ne govorim povrede od motorke gde lanac kida tkivo, gde tu kidaju se mišići i tetive. To su povrede najsličnije ratnim povredama od gelera i od granata - naveo je Dragan.

Apel poslodavcima da ulože u zaštitu

Zato on uvek koristi zaštitnu opremu. Apelovao na privrednike koji angažuju sekače, da obezbede adekvatnu zaštitu onima koji nisu u mogućnosti da deo dnevnica potroše i za ličnu bezbednost.

Dragan Obrenović Foto: RTS Prinscreen

- Da im obezbede, primera radi, pantalone za zaštitu jesu one skupe, jesu one 700 evra, ali da ne dođe do povređivanja od lanca, od povratnog udara. Zatim adekvatne vizire i ostalo. Ljudi nemaju tolika sredstva da ulože. Međutim, ljudi koji ga angažuju, koji imaju ta sredstva i koji rade na veliko, apelovao bih na njih da obezbede ovu osnovnu HTZ opremu ljudima da im se ne bi povređivali - naglasio je Dragan Obrenović.

Iskusnih sekača je sve manje u šumi, kaže Dragan, koji će se ovim rizičnim zanimanjem baviti još malo, dok stekne uslove za starosnu penziju.