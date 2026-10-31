Društvo
Zašto je lista vladajuće partije izgubila s pola miliona glasova razlike? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Zašto je lista vladajuće partije "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" izgubila s pola miliona glasova razlike?
Da li građani Srbije imaju razloga za strah od skoka evra, cena goriva i namirnica, kao i od kašnjenja plata?
Koji su najveći bezbednosni izazovi u periodu do formiranja nove vlade u našoj zemlji?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.