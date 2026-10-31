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Užice - Simbol grada Užica i jedinstvena turistička atrakcija tvrđava Stari gradpromenila je svoj režim rada, tako da će ovaj srednjovekovni biser sada za posete biti otvoren četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom u vremenu od 11 do 15 časova.

Ulasci su organizovani na svakih pola sata uz stručnu vodičku službu.

- Ulaz je besplatan, svaki posetilac je osiguran. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon vodiča, kažu u TO grada Užica.

Takođe, u subotu, 31. oktobra godine, završava turistička sezona u Potpećkoj pećini.

- Pećina je danas otvorena za turističke posete od 10 do 18 časova. Ulazak je organizovan na svaki pun sat. Nova turistička sezona počinje 1. aprila 2027. godine, dodaje se u obaveštenju Turističke organizacije Užice.

Kurir.rs/ RINA

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