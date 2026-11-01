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Od danas počinje period obavezne zimske opreme, a oni koji nisu pripremili automobile trebalo bi što pre da posete vulkanizera. Gužve su već počele, a termini za zamenu guma popunjeni su danima unapred!

U ovom periodu u vulkanizerskim radnjama registrovane su ogromne gužve. Iako zimske gume nisu obavezne samo zbog kalendarskog datuma, već kada su na putevima sneg, led ili poledica, vozačima se savetuje da ne čekaju prve snežne padavine kako bi pripremili automobile.

U jednoj vulkanizerskoj radnji u Čačku zamena guma traje već desetak dana, a termini se zakazuju unapred.

- Već deset dana unazad krenula je montaža guma i pripreme za zimsku sezonu, kaže za RINU vulkanizer Bratislav Milenković iz Čačka.

Prilikom zamene, vozači bi trebalo da obrate pažnju na dubinu šare, istrošenost i starost guma. Kako objašnjava Milenković, nova zimska guma ima šaru dubine do osam milimetara, dok dubina šare ne bi smela da bude manja od četiri milimetra.

- Vozači mogu da dođu u bilo koji servis da se proveri dubina šare, stepen istrošenosti i starost gume. Ne bi bilo poželjno da guma bude starija od pet godina, navodi Milenković.

Foto: RINA

Dodaje da vozači često ne vode dovoljno računa o starosti pneumatika, pa je važno da stručnjaci pregledaju gume i procene da li su još bezbedne za upotrebu.

Interesovanje za zamenu je veliko, a termini su, prema njegovim rečima, već popunjeni nekoliko dana unapred. Milenković ističe i da su žene često ažurnije kada je reč o zakazivanju, jer termine rezervišu na vreme.

Njegov savet vozačima je da, osim guma, provere i ostalu zimsku opremu.

Foto: RINA

- Na vreme treba proveriti kompletnu zimsku opremu, od guma do lanaca koji treba da budu u gepeku. Važno je utvrditi da li su gume ispravne i sposobne za bezbednu vožnju. Sve to može da se proveri u svakom servisu, poručuje Milenković.

Pravovremena priprema vozila osim što je zakonska obaveza u određenim uslovima, ona je i važan korak u zaštiti vozača, putnika i svih ostalih učesnika u saobraćaju.