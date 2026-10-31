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Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća vozačeda od 1. novembra počinje period obavezne upotrebe zimske opreme, ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

Zimska oprema podrazumeva:

  • zimske pneumatike na sva četiri točka, sa dubinom gazećeg sloja od najmanje 4 milimetra;
  • lance ili druge uređaje za povećanje trakcije, za najmanje dva pogonska točka, prilikom vožnje van naselja;
  • lopatu za kamione i autobuse, osim vozila u javnom gradskom prevozu.

- Iako se narednih dana u većem delu zemlje ne očekuju niske dnevne temperature, jutra su znatno hladnija. Na niskim temperaturama letnji pneumatici gube elastičnost i prijanjanje, što može dovesti do produženog zaustavnog puta i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda - navode iz MUP-a na svom Instagram nalogu i apeluju na vozače da:

  • prilagode brzinu uslovima na putu;
  • drže bezbedno odstojanje;
  • izbegavaju nagla kočenja i skretanja;
  • posebnu pažnju obrate na pešake, naročito u uslovima smanjene vidljivosti.

- Ne dozvolite da vas zima iznenadi. Pravovremena priprema vozila i odgovorna vožnja čuvaju živote!

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