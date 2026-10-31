- Iako se narednih dana u većem delu zemlje ne očekuju niske dnevne temperature, jutra su znatno hladnija. Na niskim temperaturama letnji pneumatici gube elastičnost i prijanjanje, što može dovesti do produženog zaustavnog puta i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda - navode iz MUP-a na svom Instagram nalogu i apeluju na vozače da: