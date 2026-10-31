MUP upozorava vozače: od 1. novembra obavezna je zimska oprema na vozilima. Proverite da li ste spremni pre nego što krenete na put.
Društvo
MUP uputio hitno upozorenje vozačima! Ne krećite na put dok ovo ne proverite! Od sutra važi novo pravilo, a jedna greška može biti kobna
- Zimska oprema podrazumeva zimske pneumatike na sva četiri točka, lance za najmanje dva pogonska točka van naselja i lopatu za kamione i autobuse.
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Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća vozačeda od 1. novembra počinje period obavezne upotrebe zimske opreme, ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.
Zimska oprema podrazumeva:
- zimske pneumatike na sva četiri točka, sa dubinom gazećeg sloja od najmanje 4 milimetra;
- lance ili druge uređaje za povećanje trakcije, za najmanje dva pogonska točka, prilikom vožnje van naselja;
- lopatu za kamione i autobuse, osim vozila u javnom gradskom prevozu.
- Iako se narednih dana u većem delu zemlje ne očekuju niske dnevne temperature, jutra su znatno hladnija. Na niskim temperaturama letnji pneumatici gube elastičnost i prijanjanje, što može dovesti do produženog zaustavnog puta i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda - navode iz MUP-a na svom Instagram nalogu i apeluju na vozače da:
- prilagode brzinu uslovima na putu;
- drže bezbedno odstojanje;
- izbegavaju nagla kočenja i skretanja;
- posebnu pažnju obrate na pešake, naročito u uslovima smanjene vidljivosti.
- Ne dozvolite da vas zima iznenadi. Pravovremena priprema vozila i odgovorna vožnja čuvaju živote!
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