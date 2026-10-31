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Redovni pregledi na novoj magnetnoj rezonanci u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica neće početi 1. novembra, kako je ranije najavljivano. Razlog nije kvar uređaja, već nezavršena obuka domaćih radiologa za samostalno očitavanje nalaza, objašnjava direktor ustanove dr Vojislav Mirnić.

Prema njegovim rečima, aparat i prateći sistemi su ispravni, a pojedini bolnički pacijenti već se snimaju u okviru stručne obuke. To, međutim, još nije početak redovnih pregleda.

Bolnica planira da plaća očitavanje nalaza

Osposobljavanje mitrovačkih radiologa trajaće još nekoliko meseci, ali ustanova traži način da pacijenti ne čekaju završetak obuke.

Mirnić navodi da se pregovara sa radiolozima iz Novog Sada i Sremske Kamenice koji bi očitavali snimke i učestvovali u daljoj obuci zaposlenih. Njihovo angažovanje plaćao bi Zdravstveni centar, po očitanom nalazu.

Cilj je da redovni pregledi počnu tokom novembra. Ipak, tačan datum još nije potvrđen jer dogovori sa spoljnim saradnicima nisu zaključeni.

Njihovo angažovanje zavisi i od saglasnosti matičnih ustanova za dopunski rad, pa se trenutno usaglašavaju uslovi i termini.

Od oko 350 hospitalizovanih, za približno 30 potreban MR

Prema rečima direktora, u mitrovačkoj bolnici trenutno je oko 350 pacijenata na stacionarnom lečenju, a za približno 30 potreban je pregled magnetnom rezonancom.

Pojedini od njih već se snimaju tokom obuke, uz stručni nadzor. Mirnić ističe da trenutno ograničenje predstavlja spremnost domaćeg kadra za samostalno očitavanje, a ne tehnička ispravnost uređaja.

Nabavka vredna oko 199 miliona dinara

Magnet za novi uređaj dopremljen je u bolnicu tokom septembra, a prostor za novu dijagnostiku pripremljen je u objektu nekadašnjeg Dispanzera za žene. Nabavka je vredna oko 199 miliona dinara.

Ranije je najavljivano da će prvi pregledi početi do 1. novembra, nakon montaže, povezivanja sistema, testiranja i obuke zaposlenih.

Uvođenje ove dijagnostike značajno je i za pacijente iz drugih opština Srema, koji se na preglede upućuju van Sremske Mitrovice.

Dok ne počnu redovni pregledi u mitrovačkoj bolnici, pacijenti kojima je potrebna magnetna rezonanca i dalje se upućuju u Sremsku Kamenicu, gde, prema rečima Mirnića, postoje liste čekanja.