Slušaj vest

Ponuda je raznovrsna, ali razlike u cenama nisu zanemarljive. U prodavnicama cena zavisi od proizvođača, gramaže i akcijskih popusta. Tako se pojedini proizvodi od oko 700 grama mogu pronaći i za manje od 400 dinara na akcijama, dok poznatiji brendovi i veća pakovanja dostižu znatno više iznose.

Sa druge strane, posebna priča je domaći ajvar. Na oglasima na društvenim mrežama sve je više ponuda domaćica i manjih proizvođača koji nude zimnicu pripremljenu od pečene paprike, po tradicionalnim receptima. Za teglu od 720 grama pojedini prodavci traže i 1.000 dinara.

Domaći ukus ima svoju cenu

Mnoge domaćice koje ove godine nisu pripremale zimnicu po porodičnim receptima sada tragaju za kvalitetnim domaćim ajvarom. Neke se odlučuju za kupovinu direktno od proizvođača, preko preporuke ili oglasa na društvenim mrežama, dok druge obilaze pijace i markete ne bi li pronašle najbolji odnos cene i kvaliteta.

Tegla ajvara 1.000 dinara Foto: Printscreen Facebok

Razlog zbog kog je domaći ajvar skuplji leži i u samom načinu pripreme. Za kvalitetan proizvod potrebno je odabrati dobru papriku, ispeći je, oljuštiti, očistiti i potom satima kuvati, uz stalno mešanje. U cenu ulaze i ulje, začini, ambalaža, ali i veliki trud i vreme koje je potrebno uložiti.

Zato kupci koji žele ukus tradicionalnog ajvara često su spremni da izdvoje više novca, ali istovremeno pažljivo proveravaju ko je proizvođač i na koji način je proizvod pripremljen.

Kupci računaju šta im se više isplati

Iako je priprema zimnice kod kuće za mnoge najlepši deo jeseni, ne žele svi da provode sate uz šporet. Neki nemaju dovoljno vremena, drugi nemaju uslove za pečenje i pripremu paprika, pa im kupovina gotovog ajvara predstavlja jednostavnije rešenje.

Ipak, ni domaća proizvodnja nije bez troškova. Kada se saberu paprika, ulje, začini, tegle, energenti i vreme potrebno za pripremu, jasno je da ni tegla napravljena u sopstvenoj kuhinji nije potpuno jeftina.