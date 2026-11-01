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U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, a veća količina padavina očekuje se na jugoistoku i istoku Srbije.

U planinskim predelima, iznad 1.500 metara nadmorske visine,padaće sneg. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od pet do 10 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U prvoj polovini sledeće sedmice oblačno sa kišom i hladno, na planinama i sa snegom, a dnevna temperatura biće u intervalu od sedam do 12 stepeni. Veća količina padavina očekuje se u utorak, 3. novembra, u predelima južno od Save i Dunava, a posebno u delovima jugozapadne, centralne i istočne Srbije gde se očekuje da padne između 20 i 35 mm za 12 sati - navodi RHMZ i dodaje da će u drugoj polovini sedmice biti suvo, ujutru slab prizemni mraz i dnevna temperatura u manjem porastu:

- U četvrtak prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra, u prizemlju slab prizemni mraz, ali i manji porast dnevnih temperatura.

Prognoza Ivana Ristića za novembar

Ivan Ristić, koji se navi meteorologijom, kaže za Kurir da se na planeti trenutno dešava dosta neobičnih pojava kada je meteorologija u pitanju.

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- El Ninjo nikada nije bio jači - u pojedinim delovima Pacifičkog okeana temperature vode su prešle osam. To je blokiralo Atlantik, pa topliji vazduh ne može da stigne do nas. Istovremeno je došlo do cepanja polarnog vrtloga u stratosferi. Nikada nije zabeleženo da je ovako rano došlo do njegovog cepanja, što omugućava prodor hladnog vazduha iz Rusije. To su dva rekordna fenomena na planeti Zemlji. Inače, vremenske prilike kod nas su još uvek u granicama normale, s obzirom na to šta se sve dešava širom planete - navodi Ristić i dodaje da novembar počinjemo oblačno, sa kišom i pod uticajem visinskog ciklona sa severoistoka Evrope takozvane "kapije hladnog vazduha" koja donosi kišu, a na višim planinama sneg:

- Prvog novembra sneg može padati i na nižim planinama, poput Zlatibora i u Zlatiborskom okrugu, na oko 1.000 metara nadmorske visine. Zbog priliva toplijeg vazduha sa istoka, sneg će oko podneva na nižim planinama preći u kišu, dok će na visokim planinama, kao što su Golija i Kopaonik, padati uglavnom sneg, uz formiranje i povećanje snežnog pokrivača.

Ristić navodi i da se u nižim predelima očekuje kiša.

Foto: Nebojša Mandić

- Na severu Srbije pašće od 10 do 15 mm kiše, dok južnije od Save i Dunava u centralnoj i južnoj Srbiji može pasti od 60 do 70 mm po kvadratnom metru. U naredna tri do četiri dana u tim krajevima može pasti celokupna mesečna količina padavina. Temperature će biti bez većih oscilacija tokom dana: jutarnje će se kretati između sedam i 12, a dnevne će biti vrlo slične. Razlog tome je izuzetno gust oblačni sloj koji se prostire od površine Zemlje sve do vrha troposfere, pa su razlike između dnevnih i noćnih temperatura minimalne - navodi naš sagovornik.

Na početku meseca česta naoblačenja i povremena susnežica

Prema njegovoj najavi od 1. do 5. novembra biće oblačno, povremeno sa padavinama, kišom u nižim i snegom u višim predelima.

- Susnežica i sneg su u pojedinim danima mogući i na nešto nižim planinama (oko 1.000 metara visine). To se očekuje u nedelju pre podne, kao i u utorak i sredu popodne. Prestanak padavina i kraća stabilizacija vremena počeće u četvrtak, 5. novembra. Stabilnije vreme potrajaće tri do četiri dana, ali će jutra biti izuzetno hladna. Jutarnje temperature kretće se između nule i pet stepeni, s tim što u mnogim mestima temperatura može pasti ispod nule, uz pojavu slabog mraza (i do -3 u nižim predelima). Temperatura oko nule očekuje se i u urbanijim sredinama u okolini Beograda, pa se savetuje zaštita i unošenje osetljivog saksijskog cveća - ističe Ristić.

Precizira i da će stabilizacija vremena trajati do 9. novembra.

1/6 Vidi galeriju Mape - vremenska prognoza Ivana Ristića za novembar Foto: Ivan Ristić

- Od 10. novembra ulazimo u promenljiviji, ali topliji period. Jutarnje temperature biće između pet i 10 stepeni (što je nešto više u odnosu na kraj prve dekade), dok će se maksimalne dnevne kretati između 12 i 16. Očekuju se prolazna naoblačenja povremeno sa kišom, a na višim planinama sa susnežicom i snegom - navodi Ristić i dodaje:

- Krajem druge i početkom treće dekade očekuje se pojava magle. Vreme će biti suvo, ali tmurno, hladno i maglovito. Maksimalne dnevne temperature biće između osam i 12 stepeni, dok će se jutarnje kretati od dva do šest.

Kraj novembra i početak decembra

Krajem treće dekade Ristić kaže da se očekuje jače zahlađenje, kao i prve snežne pahulje u nižim predelima.