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Za samo mesec dana od početka primene Zakona o roditelju-negovatelju podneto je čak 7.180 zahteva za ostvarivanje ovog prava u Srbiji!

Roditelji koji zbog brige o deci sa smetnjama u razvoju ne mogu da rade mogu da ostvare mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, dok im ostaje i postojeći dodatak za tuđu negu i pomoć od oko 42.500 dinara.

Uspešna kampanja

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kažu za Kurir da je obrada pristiglih zahteva u toku i da se trenutno pripremaju prvi ugovori s roditeljima i negovateljima kojima bude priznato pravo.

- Od početka primene zakona do danas podneto je ukupno 7.180 zahteva za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja i negovatelja. Ovaj broj ukazuje ne samo na to koliki je značaj novog zakona za mnoge porodice u Srbiji već i da je informativna kampanja koju je sprovodilo ministarstvo bila dobra i uspešna, jer je veliki broj građana adekvatno informisan o novom pravu i mogućnostima za njegovo ostvarenje - navode iz ministarstva za Kurir. 

U nadležnim centrima za socijalni rad trenutno se obrađuju pristigli zahtevi, a svaki od njih razmatra se pojedinačno, u skladu sa zakonom i propisanim uslovima.

novac srbija pomoć države
Foto: rarrarorro/Shutterstock, Shutterstock

- Posebna pažnja posvećena je tome da se svaki pojedinačni zahtev razmotri u skladu s propisanim uslovima.

Ministarstvo ističe da prati dinamiku rešavanja predmeta i pruža stručnu i organizacionu podršku centrima za socijalni rad kako bi se postupak sproveo što efikasnije.

- U toku su aktivnosti na pripremi prvih ugovora s roditeljima-negovateljima i negovateljima kojima je priznato pravo. U narednom periodu biće organizovana prva podela ugovora, nakon čega će uslediti isplate pripadajućih naknada - najavljuju iz resornog ministarstva.

Izraz brige i odgovornosti

Jedna od najvažnijih informacija za porodice koje su podnele zahtev jeste da neće biti finansijski oštećene zbog vremena potrebnog za obradu dokumentacije i zaključivanje ugovora. Kako objašnjavaju u ministarstvu, pravo na naknadu priznaje se od dana podnošenja zahteva ukoliko su tog dana bili ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovo ostvarivanje.

- To znači da će i roditelji čiji zahtevi budu rešeni u narednom periodu, odnosno koji budu naknadno zaključivali ugovore, ostvariti pravo počev od dana kad su ispunili propisane uslove. Naš cilj je da svaki roditelj i svaka porodica kojima je ova podrška namenjena budu sigurni da država stoji uz njih. Zakon o roditelju-negovatelju nije samo novo zakonsko pravo, već konkretan izraz brige i odgovornosti države prema porodicama koje svakodnevno nose najveći teret nege i brige o svojim najbližima.

dete u kolicima
Foto: Shuttesrstock

Dokumenta za ostvarivanje statusa roditelj-negovatelj

  • uverenje o državljanstvu podnosioca zahteva
  • odluka o starateljstvu
  • izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i dete
  • uverenje nadležnog suda da podnosilac zahteva nije lišen poslovne sposobnosti
  • uverenje nadležnog suda da podnosilac nije lišen roditeljskog prava
  • uverenje nadležnog CSR o sposobnosti podnosioca za pružanje neophodne pomoći i nege detetu, odnosno osobi kojoj se pomoć i nega pružaju
  • prijava prebivališta za podnosioca i osobu za koju se pomoć i nega pružaju
  • uverenje centra za socijalni rad o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva s detetom
  • uverenje suda da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak
  • uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti
  • uverenje CSR da dete ili osoba kojoj se pruža pomoć ili nega nije smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu
  • informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno podatak o nezaposlenosti podnosioca
  • rešenje nadležnog organa o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete

Osnovni uslovi za roditelja

  • državljanin Republike Srbije
  • punoletan i poslovno sposoban
  • nije lišen roditeljskog prava
  • ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao dete ili osoba o kojoj brine
  • živi s detetom ili osobom u zajedničkom domaćinstvu u Srbiji
  • sposoban da pruža potrebnu pomoć i negu
  • nije zaposlen niti radno angažovan
  • ne obavlja preduzetničku, samostalnu ili drugu profesionalnu delatnost
  • nije korisnik penzije
  • dete ili osoba o kojoj brine nije smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu
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