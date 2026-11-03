Čak 7.180 roditelja za mesec dana zatražilo novac od države! Stiže 65.000 dinara mesečno, evo kada počinju isplate
- Za mesec dana od početka primene zakona podneto je 7.180 zahteva za status roditelja-negovatelja i negovatelja u Srbiji.
- Pravo donosi mesečnu naknadu od 65.000 dinara, uz penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, dok ostaje i dodatak za tuđu negu i pomoć.
- U centrima za socijalni rad traje obrada zahteva, a prvi ugovori i isplate najavljeni su nakon završetka tog postupka.
Za samo mesec dana od početka primene Zakona o roditelju-negovatelju podneto je čak 7.180 zahteva za ostvarivanje ovog prava u Srbiji!
Roditelji koji zbog brige o deci sa smetnjama u razvoju ne mogu da rade mogu da ostvare mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, dok im ostaje i postojeći dodatak za tuđu negu i pomoć od oko 42.500 dinara.
Uspešna kampanja
Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kažu za Kurir da je obrada pristiglih zahteva u toku i da se trenutno pripremaju prvi ugovori s roditeljima i negovateljima kojima bude priznato pravo.
- Od početka primene zakona do danas podneto je ukupno 7.180 zahteva za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja i negovatelja. Ovaj broj ukazuje ne samo na to koliki je značaj novog zakona za mnoge porodice u Srbiji već i da je informativna kampanja koju je sprovodilo ministarstvo bila dobra i uspešna, jer je veliki broj građana adekvatno informisan o novom pravu i mogućnostima za njegovo ostvarenje - navode iz ministarstva za Kurir.
U nadležnim centrima za socijalni rad trenutno se obrađuju pristigli zahtevi, a svaki od njih razmatra se pojedinačno, u skladu sa zakonom i propisanim uslovima.
- Posebna pažnja posvećena je tome da se svaki pojedinačni zahtev razmotri u skladu s propisanim uslovima.
Ministarstvo ističe da prati dinamiku rešavanja predmeta i pruža stručnu i organizacionu podršku centrima za socijalni rad kako bi se postupak sproveo što efikasnije.
- U toku su aktivnosti na pripremi prvih ugovora s roditeljima-negovateljima i negovateljima kojima je priznato pravo. U narednom periodu biće organizovana prva podela ugovora, nakon čega će uslediti isplate pripadajućih naknada - najavljuju iz resornog ministarstva.
Izraz brige i odgovornosti
Jedna od najvažnijih informacija za porodice koje su podnele zahtev jeste da neće biti finansijski oštećene zbog vremena potrebnog za obradu dokumentacije i zaključivanje ugovora. Kako objašnjavaju u ministarstvu, pravo na naknadu priznaje se od dana podnošenja zahteva ukoliko su tog dana bili ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovo ostvarivanje.
- To znači da će i roditelji čiji zahtevi budu rešeni u narednom periodu, odnosno koji budu naknadno zaključivali ugovore, ostvariti pravo počev od dana kad su ispunili propisane uslove. Naš cilj je da svaki roditelj i svaka porodica kojima je ova podrška namenjena budu sigurni da država stoji uz njih. Zakon o roditelju-negovatelju nije samo novo zakonsko pravo, već konkretan izraz brige i odgovornosti države prema porodicama koje svakodnevno nose najveći teret nege i brige o svojim najbližima.
Dokumenta za ostvarivanje statusa roditelj-negovatelj
- uverenje o državljanstvu podnosioca zahteva
- odluka o starateljstvu
- izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i dete
- uverenje nadležnog suda da podnosilac zahteva nije lišen poslovne sposobnosti
- uverenje nadležnog suda da podnosilac nije lišen roditeljskog prava
- uverenje nadležnog CSR o sposobnosti podnosioca za pružanje neophodne pomoći i nege detetu, odnosno osobi kojoj se pomoć i nega pružaju
- prijava prebivališta za podnosioca i osobu za koju se pomoć i nega pružaju
- uverenje centra za socijalni rad o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva s detetom
- uverenje suda da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak
- uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti
- uverenje CSR da dete ili osoba kojoj se pruža pomoć ili nega nije smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu
- informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno podatak o nezaposlenosti podnosioca
- rešenje nadležnog organa o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete
Osnovni uslovi za roditelja
- državljanin Republike Srbije
- punoletan i poslovno sposoban
- nije lišen roditeljskog prava
- ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao dete ili osoba o kojoj brine
- živi s detetom ili osobom u zajedničkom domaćinstvu u Srbiji
- sposoban da pruža potrebnu pomoć i negu
- nije zaposlen niti radno angažovan
- ne obavlja preduzetničku, samostalnu ili drugu profesionalnu delatnost
- nije korisnik penzije
- dete ili osoba o kojoj brine nije smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu