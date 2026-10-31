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U nastavku vikenda, u Srbiji pravo jesenje vreme. Širom zemlje padaće kiša dok se obilnije padavine očekuju na istoku zemlje. U tim predelima pašće i više od 40 litara kiše. na višim planinama padaće sneg.

Početkom sledeće sedmice nastaviće se kišovito i veoma hladno vreme. Očekuju se i obilnije padavine, a u centralnim i istočnim delovima zemlje palo bi dodatnih od 20 do 50 litara kiše po kvadratnom metru.

U planinskim predelima vejaće sneg, pri čemu će se snežna granica spustiti na 800 metara nadmorske visine. U predelima iznad 1000 metara očekuje se da padne i više od 20 cm snega. a na planinnama južne i jugozapadne Srbije lokalno i više.

Maksimalna temperatura narednih dana biće od 8 do 12 stepeni, na višim planinama ispod 0.

Stabilizacija vremena sledi od sredine sledeće sedmice, preciznije od 4. novembra, ali će ostati relativno hladno vreme.

Kurir.rs/Telegraf

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