Studenti u blokadi pozvali su građane da sutra u Novom Sadu prisustvuju komemorativnom skupu povodom druge godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, kada je život izgubilo 16 osoba.

Građani će se okupiti na tri lokacije: kod Medicinskog fakulteta, u Limanskom parku i na prilazu Duginom mostu i na tim mestima će se formirati kolone koje će se uputiti ka Železničkoj stanici, naveli su studenti na društvenoj mreži Iks.