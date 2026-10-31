Društvo
KOMEMORATIVNI SKUP U NOVOM SADU POVODOM DRUGE GODIŠNJICE PADA NADSTREŠNICE: Studenti u blokadi objavili detaljan plan za sutra
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Studenti u blokadi pozvali su građane da sutra u Novom Sadu prisustvuju komemorativnom skupu povodom druge godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, kada je život izgubilo 16 osoba.
Građani će se okupiti na tri lokacije: kod Medicinskog fakulteta, u Limanskom parku i na prilazu Duginom mostu i na tim mestima će se formirati kolone koje će se uputiti ka Železničkoj stanici, naveli su studenti na društvenoj mreži Iks.
Okupljanje je planirano za 09.30 časova, a polazak svih kolona ka Železničkoj stanici je u 10 časova.
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