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Srbiju tokom noći i prvog dana novembra očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom u nižim predelima, dok na Kopaoniku i planinama jugozapadne i južne Srbije stiže sneg uz formiranje belog pokrivača i temperature do 10 stepeni.

- Tokom večeri i noći oblačno, povremeno sa kišom. Na Kopaoniku će padati sneg, a tokom večeri očekuje se prelazak kiše u sneg i u ostalim višim planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, a tokom noći ponegde i stvaranja snežnog pokrivača - navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Kako se dodaje, duvaće slab i umeren severoistočni vetar. Temperature će bez bitnijeg kolebanja — jutarnje od 5 do 7, najviše dnevne od 7 do 10 stepeni.

U Beogradu sutra oblačno, hladno i kišovito — jutarnja temperatura oko 6, tokom dana do 8 stepeni.

Vreme narednih dana

Nedelja: Oblačno i hladno, povremeno sa kišom, a veća količina padavina očekuje se na jugoistoku i istoku Srbije. U planinskim predelima, iznad 1500 m nadmorske visine, padaće sneg. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 5 do 10 stepeni. Upozorenje: Količina padavina veća od 30 l/m² za 24h, verovatnoća 80 odsto.

Ponedeljak: Oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se prognozira u Borskom okrugu (ponegde i od 20 do 30 mm za 24 h). Vetar slab i umeren, u Podunavlju, Braničevu, kao i i planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 9, a najviša od 9 do 12 stepeni. Upozorenje: Količina padavina veća od 30 l/m² za 24h, verovatnoća 70 odsto.

Utorak: Oblačno, hladno i kišovito, na visokim planinama sa snegom. Veća količina padavina očekuje se u predelima južno od Save i Dunava, a posebno u delovima jugozapadne, centralne i istočne Srbije gde se očekuje da padne između 20 i 35 mm za 12h. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 9, a najviša od 8 do 11 stepeni. Upozorenje: Količina padavina veća od 30 l/m² za 12 h, verovatnoća 70 odsto. Vlažan sneg, verovatnoća 70 odsto.

Sreda: Oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 8 do 11 stepeni.

Prognoza vremena od 5. do 9. novembra

U četvrtak prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra, u prizemlju slab prizemni mraz, ali i manji porast dnevnih temperatura, prenosi RTS.