Društvo
U nedelju u Hramu Svetog Save: Patrijarh Porfirije sutra služi pomen stradalima u padu nadstrešnice
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Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, služiće sutra pomen poginulima u padu nadstrešnice ispred novosadske Železničke stanice, koji se desio pre dve godine.
U saopštenju uprave hrama Svetog Save na Vračaru piše da će pomen biti služen posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije.
Sveta Liturgija počinje u 9 časova.
Urušavanje betonske nadstrešnice iznad glavnog ulaza Železničke stanice u Novom Sadu dogodilo se 1. novembra 2024. godine u 11.52 sati.
U nesreći je poginulo ukupno 16 ljudi, od kojih je 14 stradalo na licu mesta, dok su dve osobe kasnije podlegle povredama u bolnici.
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