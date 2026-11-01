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Upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu, ipođakon Vladimir Jelić, biće sahranjen u utorak, 3. novembra 2026. godine, na mesnom groblju u Ravnom Selu.

Kako se navodi na sajtu Srpske pravoslavne crkve, sveta zaupokojena liturgija za pokoj duše novoprestavljenog raba Božjeg Vladimira Jelića, upravnika Patrijaršijskog dvora u Beogradu, biće služena u utorak, 3. novembra 2026. godine, sa početkom u 9 časova u Svetonikolajevskom hramu u Ravnom Selu.

Vladimir Jelić Foto: Printscreen

Opelo će biti služeno u hramu sa početkom u 12 časova. Uslediće sahrana na mesnom groblju u Ravnom Selu.

Podsetimo, upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu, ipođakon Vladimir Jelić, preminuo je od posledica teških povreda koje je zadobio u požaru na Vračaru 23. oktobra, kada je pokušao da spasi dete iz vatrene stihije. Samo dan ranije Jelić je sahranio majku.

Vladimir Jelić je otac četvoro dece, dva sina i dve ćerke. U trenutku izbijanja požara njegova supruga i troje dece nisu bili u stanu, dok se unutra nalazio jedan od sinova.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dečak se nalazio na drugom nivou dupleks stana, a kada je primetio dim, Jelić je krenuo ka dečjoj sobi.

Međutim, vatra se brzo proširila, a zbog velikog plamena Jelić je bio primoran da izađe na prozor na trećem spratu. Prema nezvaničnim informacijama, tu je čekao pomoć, dok je vatra zahvatila i njega.