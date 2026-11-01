Društvo
Da li će se s promenom vlasti promeniti i spoljna politika Srbije? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
Slušaj vest
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
Da li će se s promenom vlasti promeniti i spoljna politika Srbije?
Iz ugla stručnjaka: kojom će se brzinom dešavati najavljene promene pravosudnog sistema?
Kakav je kvalitet hrane koju jedemo?
Najpouzdanija vremenska prognoza: kada nas očekuje prvi sneg?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Milicu Janković danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.