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Novembar donosi nekoliko velikih i dobro poznatih krsnih slava u Srbiji. Mitrovdan, Sveti Vrači, Đurđic, Aranđelovdan i Mratindan obeležiće ovaj mesec, a u crkvenom kalendaru izdvajaju se i dva važna datuma - Mitrovske zadušnice i početak Božićnog posta.

Mitrovske zadušnice - 7. novembar

Mitrovske zadušnice ove godine padaju u subotu, 7. novembra. Posvećene su molitvenom sećanju na preminule. Vernici tada odlaze na bogosluženja, pale sveće i posećuju grobove svojih bližnjih.

Mitrovdan - 8. novembar

Dan posle Zadušnica, u nedelju, 8. novembra, slavi se Mitrovdan, praznik Svetog velikomučenika Dimitrija.

Jedna je od poznatijih krsnih slava u Srbiji, a ove godine domaćini pripremaju mrsnu trpezu, jer praznik pada u nedelju, van višednevnog posta.

Sveti Vrači - 14. novembar

Sveti Kozma i Damjan, poznati kao Sveti Vrači, praznuju se u subotu, 14. novembra.

Poštuju se kao zaštitnici lekara i medicinskih radnika, a brojne porodice proslavljaju ih kao zaštitnike svog doma. I ova slava je ove godine mrsna.

Đurđic - 16. novembar

U ponedeljak, 16. novembra, obeležava se Đurđic, praznik Obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija.

Posvećen je istom svetitelju koji se proslavlja na Đurđevdan, 6. maja. Domaćini koji slave Đurđic ove godine mogu da pripreme mrsnu slavsku trpezu.

Foto: Wikipedia

Aranđelovdan - 21. novembar

Aranđelovdan ove godine pada u subotu, 21. novembra. Tog dana crkva proslavlja Sabor Svetog arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila bestelesnih.

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Reč je o jednoj od najzastupljenijih krsnih slava među pravoslavnim Srbima. Pošto ove godine pada u subotu, pre početka Božićnog posta, trpeza je mrsna.

Mratindan - 24. novembar

U utorak, 24. novembra, praznuje se Sveti kralj Stefan Dečanski, a ovaj datum u narodu je poznat kao Mratindan. Istog dana crkva proslavlja i Svetog velikomučenika Minu.

Porodice koje tog dana obeležavaju krsnu slavu ove godine pripremaju mrsnu trpezu.

Foto: Shutterstock

Božićni post počinje 28. novembra

Krajem meseca počinje još jedan važan period u životu pravoslavnih vernika. Božićni post počinje u subotu, 28. novembra, i traje zaključno sa 6. januarom 2027. godine.

Tokom tih 40 dana vernici se molitvom, uzdržanjem i dobrim delima pripremaju za Božić. Sve krsne slave koje padaju tokom Božićnog posta obeležavaju se uz posnu trpezu.

Kurir