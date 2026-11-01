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Dok se u nižim predelima Srbije beleže jesenje temperature i kiša, na Kopaoniku vlada prava zimska idila praćena snažnom mećavom.

Na Instagram stranici "InfoKop" objavljen je snimak jake vejavice uz kratak opis koji je šokirao sve: "Peti sneg ove sezone".

Na snimku se vidi kako sneg neprestano veje i beli planinske vrhove, što potvrđuje najave meteorologa o hladnom talasu koji zahvata visoke planinske predele.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u ponedeljak, 2. novembra, u celoj Srbiji biće oblačno i hladno, povremeno sa kišom, dok će se na visokim planinama nastaviti padavine u vidu snega. Najviše padavina prognozira se za područje Borskog okruga.

Sutrašnja najniža temperatura u zemlji kretaće se od 6 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 12 stepeni. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, koji će u Podunavlju, Braničevu, kao i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno biti jak.

U Beogradu će takođe biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, uz dnevnu temperaturu bez većeg kolebanja - od 9 do 11 stepeni, uz slab i umeren istočni i severoistočni vetar.

Kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje?

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u prvoj polovini sledeće sedmice zadržaće se oblačno vreme sa kišom i snegom na visokim planinama, uz dnevne temperature između 7 i 12 stepeni.

U četvrtak se očekuje prestanak padavina, dok od petka sledi delimično razvedravanje koje donosi hladna jutra sa slabim prizemnim mrazem, ali i blagi porast dnevnih temperatura.

Kurir/ Telegraf

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