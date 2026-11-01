Slušaj vest

Planine širom Bosne i Hercegovine osvanule su jutros pod snegom, od Han Pijeska na kojem je izmereno čak 12 centimetara snega, do Čelebića u Foči, Jahorine, Bjelašnice, Igmana i Vlašića.

Snežne padavine zahvatile su i Romaniju, dok meteorolozi najavljuju da bi na pojedinim planinama moglo da padne i do 20 centimetara novog snega, prenosi portal Nezavisne.

Pahulje se očekuju uglavnom na nadmorskim visinama iznad 900 metara, ali bi snežna granica u pojedinim delovima BiH mogla da se spusti i znatno niže.

sneg bih
Sneg BiH Foto: FOTO SRNA/MILIJANA ÐOKANOVIÆ/FOTO TANJUG

Beli pokrivač od jutros je prekrio i Sokolac i Pale, kao i Nišiće.

Građani na društvenim mrežama masovno objavljuju fotografije i snimke zimskih prizora.

U periodu od 5. do 12. novembra očekuje se uglavnom promenljivo oblačno i nestabilno vreme a kraći sunčani intervali prognoziraju se krajem naredne nedelje.

"Sneg koji je padao na području Romanije, Jahorine i Han Pijeska nije prouzrokovao probleme u odvijanju saobraćaja, a dežurne ekipe su na terenu", rekao je tehnički direktor preduzeća "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.

On je dodao da su svi putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije prohodni, da nije bilo potrebe za čišćenjem, da su posuli so i prate situaciju, prenela je RTRS.

Ne propustiteBosna i HercegovinaPADAO UZDUŽ I POPREKO! Neverovatne slike iz Bosne ogrnute u belo ruho, planine pod snegom, a tek stiže prava zimska idila! (FOTO)
sneg bih

RHMZ saopštio je da će u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas biti oblačno i hladnije uz jaču kišu, povremeno i vetrovito, zbog čega može biti i znatno hladnije, a u brdsko-planinskim predelima padaće susnežica i sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Najviše snega će pasti na planinama na istoku.

Kurir/Politika

Ne propustiteDruštvoMećava na Kopaoniku: Pao peti sneg ove sezone, pogledajte snimak vejavice (VIDEO)
kopaonik.png
Crna GoraŽABLJAK OSVANUO POD BELIM POKRIVAČEM: Stanovnike grada pod Durmitorom prvog dana novembra dočekao sneg! (VIDEO)
Žabljak
DruštvoLedeni udar stiže u Srbiju! Danas će vejati sneg u ovim mestima: Ivan Ristić otkrio šta nas čeka do decembra - ovi dani biće u minusu
Ivan Ristić
DruštvoSTIŽE SNEG I POTOP U SRBIJI! Upaljeni alarmi RHMZ za obilne padavine: Formira se beli pokrivač, a evo gde će pasti više od 30 litara kiše po kvadratu!
beograd-zimi05-ana-paunkovic.jpg

02:05
JUTRA SVE HLADNIJA, A POČETKOM NOVEMBRA STIŽE PREOKRET! Meteorolog Ristić za Kurir TV otkrio kakva nas zima čeka - Evo kada bi sneg mogao da zabeli planine Izvor: Kurir televizija