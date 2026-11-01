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Minus pet stepeni usred leta, beskrajno prostranstvo leda i dva polarna medveda na vidiku! Dok je većina njegovih vršnjaka raspust provodila uživajući na moru, rekama, bazenima, Viktor Franolić (16), učenik drugog razreda Šeste beogradske gimnazije, stigao je na sam kraj sveta - Severni pol.

Kao jedini srednjoškolac iz Srbije, prošao je selekciju među više od 5.000 talentovanih tinejdžera iz 22 zemlje i ukrcao se na ruski nuklearni ledolomac koji ga je odveo na Arktik, u avanturu o kojoj mnogi mogu samo da sanjaju.

Viktor Franulic Foto: Facebook/Шеста београдска гимназија

Sve je počelo kad mu je otac poslao link za konkurs za međunarodnu naučnoobrazovnu ekspediciju "Ledolomac znanja", a on odlučio da se prijavi, mada bez prevelikih očekivanja. Usledile su tri runde selekcije, a Viktor je na kraju uspeo da se izdvoji među hiljadama vršnjaka.

Uzbuđenje

Na ekspediciju je krenuo 1. avgusta, a putovanje je trajalo ukupno 15 dana. Deset dana proveo je na ruskom nuklearnom ledolomcu koji ga je odveo u carstvo leda, gde je imao priliku da upozna drugačiji svet, daleko od svakodnevice na koju je navikao u Beogradu.

- U početku mi je bilo teško da verujem da zaista idem na Severni pol, pošto to i nije tako uobičajeno. Bio sam vrlo uzbuđen zbog ekspedicije i prilike da steknem nova znanja od vrhunskih stručnjaka iz Rusije i drugih zemalja, da vidim predele Arktika, upoznam se s novim prostorom i steknem poznanstva i prijatelje - rekao je za Kurir Viktor, koji inače pohađa IT smer.

Foto: Privatna arhiva

Brod je, kako opisuje, više ličio na hotel nego na plovilo koje se probija kroz polarni led. Dani su bili ispunjeni različitim aktivnostima, druženjem i učenjem, a učesnici (22 učesnika iz različitih zemalja i 46 iz Rusije, prim. aut.) imali su priliku da zavire i u svet naučnih istraživanja.

- Na helidromu su organizovana druženja i ples, a najzanimljiviji trenuci su bili kad smo gledali slanje letelice u orbitu u blizini arhipelaga Zemlja Franje Josifa, koja je bila korišćena za naučna istraživanja od strane naučnika koji su bili s nama na brodu. Videli smo još jedno slanje na samom Severnom polu, kad su slali uređaj za testiranje radio-talasa - prenosi nam Viktor utiske.

Viktor Franulić Foto: Privatna arhiva

Poslednjeg dana imali su i jedinstvenu priliku da posmatraju solarnu eklipsu.

- Imali smo redovne lekcije na samom brodu, a glavna tema je bila razvitak nuklearne tehnologije, nuklearnih ledolomaca i Severnog morskog puta. Posetili smo kapetanovu kancelariju i komandni most, upoznali se sa životom na brodu i saznali kako je to biti kapetan jednog velikog i naprednog broda - priseća se naš sagovornik.

Jedinstvena prilika

Ipak, jedan susret učesnici su posebno priželjkivali.

Foto: Privatna arhiva

- Imali smo jedinstvenu priliku da vidimo čak dva polarna medveda. Tokom predavanja imali smo jednu lekciju o njima, pa smo naučili čime se hrane, u kakvim područjima žive. Zanimljivo je da su dobri plivači i ronioci - kaže nam Viktor.

Uz učenje, svira i ide na boks Viktora, kako nam je rekao, privlače takmičenja i konkursi, jer u svakom novom izazovu vidi priliku da stekne drugačija iskustva i nauči nešto novo. Njegova interesovanja nisu vezana samo za jednu oblast, a već ovog meseca očekuje ga novo iskustvo, put u Rusiju, gde će predstavljati Srbiju na internacionalnom takmičenju iz geografije. Viktor pohađa i srednju muzičku školu (udaraljke), a osim toga trenira boks. - Interesovanja mi nisu usmerena na jednu temu, nego mi generalno ideja takmičenja i konkursa deluje privlačno. Više volim prirodne nauke nego društvene. Teško je uskladiti sve, ali imam dobar raspored - dodao je on.

1/5 Vidi galeriju Srpski gimnazijalac ruskim nuklearnim ledolomcem stigao na Severni pol Foto: Privatna arhiva

Ni vremenski uslovi nisu bili toliko surovi koliko bi se moglo očekivati. Temperatura je, kako navodi Viktor, bila pristojna:

- Bilo je minus pet stepeni, a od opreme smo dobili prsluke, jakne, kape, rukavice i još neke dodatne stvari. Oprema greje dosta, tako da nije bilo ni hladnoće ni smrzavanja. Spavali smo u kabinama po dvoje, dok je napolju vladao polarni dan. U avgustu sunce uopšte ne zalazi, dan traje puna 24 sata. Na sreću, brodske kabine su imale odlične zavese za potpuno zamračenje, pa smo uspevali da spavamo. Nije mi bio problem da se prilagodim tome.

Viktor Franulić Foto: Privatna arhiva

Na pitanje šta je na njega ostavilo najjači utisak, Viktor kaže da je teško izdvojiti samo jedan trenutak, jer je cela ekspedicija bila nezaboravna, od početka do kraja. Ipak, dolazak na Severni pol i vreme provedeno s prijateljima koje je tamo stekao ostaće mu u posebnom sećanju.

- Nosim puno lepih uspomena i utisaka - zahvalan je on.