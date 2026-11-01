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Nacionalni institut za srce i krvne sudove "Dedinje" danas je najoštrije demantovao navode u kojima se tvrdi da se u toj ustanovi uništava dokumentacija.

- Povodom zlonamernih insinuacija i dezinformacija o navodnom uništavanju dokumentacije u Nacionalnom institutu za srce i krvne sudove „Dedinje“, najodlučnije demantujemo iznete laži - navodi se u saopštenju.