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Bivša vlast je isticala da joj je zdravstvo prioritet. Izgrađene su ili rekonstruisane klinike i domovi zdravlja, omogućen pristup jeftinijim lekovima i obećane su ili su postale dostupne inovativne terapije.

Koliko su pacijenti osetili taj napredak, za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji analizirao je Savo Pilipović, iz Udruženja pacijenata Srbije.

- Situacija nije dobra, mi smo imali jedan čudan period iza nas, a i dalje ga imamo. Sada je vrlo komplikovana životna situacija. Moji doktori, Lidija Kandolf i Željko Mijušković, koji su meni spasili život i mnogim drugim pacijentima, a nekima nisu, ali su se lavovski borili i bili sa pacijentima.

Trenutno su na udaru jedne kampanje na društvenim mrežama, neću da dužim u vezi toga, ali su mnogo pretrpeli u prethodne dve godine jer su podržavali studente da bi ih neko danas tek tako optuživao da su "ćaci". To se ne dešava samo nijma, ali tu sam ličan i mnogo dugujem tim ljudima - započeo je Pilipović.

Foto: Filip Plavčić, Zorana Jevtić

Pilipović govori da se trenutno država nalazi u komplikovanom periodu, ali smatra da će brzo sve proći i da će potrebne reforme biti započete.

- Danas se vlast valja ulicom, a nešto slično smo videli i nakon Petog oktobra. Sve u svemu, nadam se da će se to brzo završiti i da ćemo ući u period kada ćemo imati konstruisanu Skupštinu i da će sve ići institucionalnijim putem. Trenutno je komplikovano vreme, ali preživećemo, kao što smo preživeli i gora vremena.

Kada je Danica postala ministarka, ona je u samom početku svog mandata istakla da je prioritet reforma primarne zdravstvene zaštite i mi smo to podržali, kao što i danas podržavamo. Ispostavilo se da nije bilo političke volje da se uđe u taj projekat jer mnogo traje i košta. Ne zna se da li više traje ili košta, veoma komplikovano. Međutim, moramo da krenemo u tu reformu, kao što kažu, i put od hiljadu milja započinje prvim korakom. Primarna zaštita mora biti dosta bolja za osam, devet, deset godina, nego što je danas - ističe Pilipović.

02:44 Pilipović o zdravstvenoj situaciji u Srbiji: Moramo da krenemo u reformu primarnog zdravstva! Izvor: Kurir televizija

Pilipović se dotakao situacije privatnog sektora zdravstva u našoj državi, pa je istakao da brojke govori da smo u nezavidnim procentima u odnosu na Evropu.

- Mi smo zemlja koja, po svim istraživanjima, ima 35 do 40 odsto potrošenog novca na lečenje u privatnom sektoru. To je alarmantno. U Evropi se sve iznad 20 posto smatra potpuno nedozvoljeno. Dobro je da plaćamo stvari koje su nas komfort, neko neće da čeka, prijatnije mu kod privatnika, sestre su ljubaznije. Dakle, ako neko ide tamo dobrovoljno, to je u redu, ali ako neko tera nekoga da ide tamo, onda to nije u redu - rekao je Pilipović.

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Kurir.rs

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