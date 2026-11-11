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Sezona slava je u punom zamahu, a odlazak u goste kod domaćina zahteva poštovanje starih običaja i bontona.

Iako je buket cveća tradicionalan i lep znak pažnje, određene vrste cvetova i greške u aranžiranju prema narodnom verovanju mogu uneti tugu i nesreću u dom.

Tako je cvet koji se decenijama vezuje za tugu i sahrane - karanfil. Predstavlja najčešći promašaj kada se ide u goste na slavu. Karanfil se na našim prostorima decenijama povezuje sa žalovanjem, sahranama, zadušnicama i komemoracijama, dok su se crveni karanfili polagali uz vence na spomenicima.

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Zbog svoje izdržljivosti, odsečeni karanfil može ostati svež i do dve nedelje i ne vene na mrazu ni na suncu, pa je u narodnoj tradiciji ostao zapamćen kao cvet za pokojnike, a ne za žive. Kada gost donese karanfile na slavu, praznik koji simbolizuje zdravlje, napredak i blagostanje, veruje se da time priziva bolest, tugu ili gubitak u dom tokom godine.

Hrizanteme i ljiljani - simbolika odlaska duša na drugi svet

Pored karanfila, na slavu se ne nose ni hrizanteme, ljiljani i hortenzije. Prema narodnoj simbolici, hrizanteme i ljiljani predstavljaju odlazak duša na drugi svet i tradicionalno se ostavljaju na groblju.

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Pored simbolike, postoje i praktični razlozi:

Ljiljani i zumbuli imaju izuzetno intenzivan miris koji u zatvorenom prostoru kod osetljivih osoba može izazvati glavobolju. Polen sa ljiljana trajno prlja i boji stolnjake i odeću. Ljiljani su izuzetno opasni i otrovni za mačke.

Iz istog razloga, domaćinima na slavu nikada ne treba poklanjati ni veštačko cveće.

Najveća greška je u broju - paran broj se nosi samo na groblje

Čak i ako izaberete najlepše ruže, možete napraviti veliku grešku ako ne pazite na broj stabljika u buketu.

Po narodnom verovanju, paran broj cvetova (2, 4, 6 ili 10) nosi se isključivo na groblje i sahrane. Živim osobama i domaćinima na slavi uvek se poklanja neparan broj cvetova (3, 5 ili 7). Buket od 10 ruža izgleda raskošno, ali starijim domaćinima šalje istu poruku kao i cvet za pokojnike.

Šta poneti na slavu bez straha od greške?

Kada niste sigurni šta domaćini vole, stručnjaci i bonton preporučuju sledeće sigurne alternative:

Neparan broj ruža, gerbera ili lala u svetlim i toplim tonovima.

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Saksijsko cveće, poput orhideje ili ciklame, koja cveta u jesen i ostaje u domu kao uspomena.

Kvalitetno dobro vino ili kutija bombona za slavsku trpezu.

Zlatno pravilo bontona na ulazu: Umotano cveće u celofanu ili papiru nosi se samo do vrata stana, a domaćici se predaje odmotano. Ako u goste dolazi par, cveće uvek predaje muškarac.

Kurir/Espreso/Blic žena