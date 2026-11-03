Angažovanje Vojske Srbije na rekonstrukciji puta kod Prokuplja: Obnavljaju deonicu od šest kilometara koja povezuje tri sela
Pripadnici Vojske Srbije već dve nedelje su angažovani na rekonstrukciji putnog pravca koji povezuje sela Merovac, Belogoš i Donju Rečicu na teritoriji Grada Prokuplja.
Radove na deonici dužine šest kilometara izvodi inžinjerijska radna grupa iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona Treće brigade kopnene vojske u okviru redovne obuke, u saradnji sa prokupačkim javnim komunalnim preduzećem.
Kako je pojasnio komandir putnog odeljenja stariji vodnik prve klase Petar Ilić, put je znatno oštećen usled dugoročnog korišćenja, pa je sanacija započeta 20. oktobra.
— Do sada smo posekli rastinje i proširili put sa leve i desne strane, zakrpili smo udarne rupe, prokopali propuste za odvod atmosferskih voda. Nasipamo put, ravnamo ga i sabijamo putnu posteljicu. Meštani su zadovoljni, lepo su nas dočekali, srećni su. To je jedini put koji međusobno povezuje ova tri sela — pojasnio je stariji vodnik Ilić i dodao da su pripadnici 310. inžinjerijskog bataljona i prošlog meseca pomagali građanima kada su, na inicijativu opštine Bela Palanka, uredili portu manastira Uspenja Presvete Bogorodice u ataru sela Veta.
Predsednik Mesne zajednice sela Belogoš Vladica Jovanović objasnio je da put nije sređivan već neko vreme, a da tu deonicu, sem iz pomenuta tri, koriste i stanovnici iz još deset, dvanaest sela kako bi mogli da idu u školu, na posao i do lekara.
— Put vam je mnogo značajna stavka u životu, ne znam kako bismo mi prezimili da ovo nije odrađeno. Samo mogu da kažem: „veliko hvala“ i za vojsku i za opštinu, a posebno za jedinicu koja je došla na teren sa građevinskim mašinama. Ljudi u selu nemaju reči kojima bi ispoljili radost zbog uređenja puta, jer smo mi bez njega odsečeni od ostatka sveta — istakao je Jovanović.
Inžinjerijske jedinice Vojske Srbije, u skladu sa godišnjim planovima angažovanja, ovakve projekte sprovode i u drugim krajevima naše zemlje. Na taj način, osim unapređenja obučenosti i osposobljenosti za realizaciju inžinjerijskih zadataka u vojnim operacijama, Vojska Srbije pruža podršku lokalnim zajednicama i pokazuje da je uvek u službi otadžbine i građana Republike Srbije.
Kurir.rs