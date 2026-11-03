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Pripadnici Vojske Srbije već dve nedelje su angažovani na rekonstrukciji putnog pravca koji povezuje sela Merovac, Belogoš i Donju Rečicu na teritoriji Grada Prokuplja.

Radove na deonici dužine šest kilometara izvodi inžinjerijska radna grupa iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona Treće brigade kopnene vojske u okviru redovne obuke, u saradnji sa prokupačkim javnim komunalnim preduzećem.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Kako je pojasnio komandir putnog odeljenja stariji vodnik prve klase Petar Ilić, put je znatno oštećen usled dugoročnog korišćenja, pa je sanacija započeta 20. oktobra.

— Do sada smo posekli rastinje i proširili put sa leve i desne strane, zakrpili smo udarne rupe, prokopali propuste za odvod atmosferskih voda. Nasipamo put, ravnamo ga i sabijamo putnu posteljicu. Meštani su zadovoljni, lepo su nas dočekali, srećni su. To je jedini put koji međusobno povezuje ova tri sela — pojasnio je stariji vodnik Ilić i dodao da su pripadnici 310. inžinjerijskog bataljona i prošlog meseca pomagali građanima kada su, na inicijativu opštine Bela Palanka, uredili portu manastira Uspenja Presvete Bogorodice u ataru sela Veta.

Predsednik Mesne zajednice sela Belogoš Vladica Jovanović objasnio je da put nije sređivan već neko vreme, a da tu deonicu, sem iz pomenuta tri, koriste i stanovnici iz još deset, dvanaest sela kako bi mogli da idu u školu, na posao i do lekara.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

— Put vam je mnogo značajna stavka u životu, ne znam kako bismo mi prezimili da ovo nije odrađeno. Samo mogu da kažem: „veliko hvala“ i za vojsku i za opštinu, a posebno za jedinicu koja je došla na teren sa građevinskim mašinama. Ljudi u selu nemaju reči kojima bi ispoljili radost zbog uređenja puta, jer smo mi bez njega odsečeni od ostatka sveta — istakao je Jovanović.

Inžinjerijske jedinice Vojske Srbije, u skladu sa godišnjim planovima angažovanja, ovakve projekte sprovode i u drugim krajevima naše zemlje. Na taj način, osim unapređenja obučenosti i osposobljenosti za realizaciju inžinjerijskih zadataka u vojnim operacijama, Vojska Srbije pruža podršku lokalnim zajednicama i pokazuje da je uvek u službi otadžbine i građana Republike Srbije.