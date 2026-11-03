Potpuno električni Hyundai IONIQ 3 izabran je među sedam finalista za prestižnu nagradu Evropski automobil godine 2027. Odluku je doneo nezavisni žiri automobilskih novinara iz različitih evropskih zemalja, čime se IONIQ 3 svrstao među kandidate za jedno od najznačajnijih priznanja u automobilskoj industriji Evrope. Pobednik će biti proglašen 8. januara 2027. godine, tokom Sajma automobila u Briselu.

Dizajniran i razvijen u Evropi, a proizveden u fabrici kompanije Hyundai Motor Türkiye u Izmitu, IONIQ 3 je od samog početka kreiran sa posebnim fokusom na potrebe evropskih kupaca. Ovaj potpuno električni kompaktni hečbek objedinjuje prepoznatljiv Hyundaijev dizajnerski pravac „Art of Steel“, prostranu unutrašnjost i intuitivne tehnologije, uz autonomiju do 497 kilometara prema WLTP standardu u verziji sa baterijom dugog dometa (Long Range). Sa početnom cenom nižom od 30.000 evra na evropskim tržištima, IONIQ 3 ima za cilj da električnu mobilnost učini dostupnom širem krugu kupaca.

„Ulazak u finale izbora za Evropski automobil godine predstavlja značajno priznanje za model IONIQ 3, ali i za celokupan rad uložen u njegov razvoj“, izjavio je Christopher McKinnon, potpredsednik kompanije Hyundai Motor Europe, zadužen za proizvode i kancelariju direktora za proizvode. „Naš cilj bio je da stvorimo električni automobil prilagođen potrebama evropskih kupaca, koji objedinjuje upečatljiv dizajn, aerodinamiku na vodećem nivou u klasi, veliki domet i izuzetno prostranu unutrašnjost, uz napredne tehnologije i pristupačnu cenu. Reakcije kupaca veoma su ohrabrujuće, a broj porudžbina već je premašio naša početna očekivanja. Ova nominacija potvrđuje kvalitet celokupnog paketa koji IONIQ 3 nudi, kao i našu ambiciju da električnu mobilnost učinimo poželjnom i praktičnom za što veći broj ljudi.“