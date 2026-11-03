Hyundai IONIQ 3 među sedam finalista za izbor Evropskog automobila godine 2027.
Potpuno električni IONIQ 3 našao se među sedam finalista za prestižno priznanje Evropski automobil godine
Dizajniran i razvijen u Evropi, a proizveden u Turskoj, IONIQ 3 je kreiran u skladu sa potrebama evropskih kupaca
Uspešan početak prodaje predstavlja ohrabrujući uvod za najnoviji model u Hyundai električnoj gami namenjenoj evropskom tržištu
Potpuno električni Hyundai IONIQ 3 izabran je među sedam finalista za prestižnu nagradu Evropski automobil godine 2027. Odluku je doneo nezavisni žiri automobilskih novinara iz različitih evropskih zemalja, čime se IONIQ 3 svrstao među kandidate za jedno od najznačajnijih priznanja u automobilskoj industriji Evrope. Pobednik će biti proglašen 8. januara 2027. godine, tokom Sajma automobila u Briselu.
Dizajniran i razvijen u Evropi, a proizveden u fabrici kompanije Hyundai Motor Türkiye u Izmitu, IONIQ 3 je od samog početka kreiran sa posebnim fokusom na potrebe evropskih kupaca. Ovaj potpuno električni kompaktni hečbek objedinjuje prepoznatljiv Hyundaijev dizajnerski pravac „Art of Steel“, prostranu unutrašnjost i intuitivne tehnologije, uz autonomiju do 497 kilometara prema WLTP standardu u verziji sa baterijom dugog dometa (Long Range). Sa početnom cenom nižom od 30.000 evra na evropskim tržištima, IONIQ 3 ima za cilj da električnu mobilnost učini dostupnom širem krugu kupaca.
„Ulazak u finale izbora za Evropski automobil godine predstavlja značajno priznanje za model IONIQ 3, ali i za celokupan rad uložen u njegov razvoj“, izjavio je Christopher McKinnon, potpredsednik kompanije Hyundai Motor Europe, zadužen za proizvode i kancelariju direktora za proizvode. „Naš cilj bio je da stvorimo električni automobil prilagođen potrebama evropskih kupaca, koji objedinjuje upečatljiv dizajn, aerodinamiku na vodećem nivou u klasi, veliki domet i izuzetno prostranu unutrašnjost, uz napredne tehnologije i pristupačnu cenu. Reakcije kupaca veoma su ohrabrujuće, a broj porudžbina već je premašio naša početna očekivanja. Ova nominacija potvrđuje kvalitet celokupnog paketa koji IONIQ 3 nudi, kao i našu ambiciju da električnu mobilnost učinimo poželjnom i praktičnom za što veći broj ljudi.“
Ključne karakteristike modela Hyundai IONIQ 3
Dizajniran i razvijen u Evropi, sa posebnim fokusom na potrebe evropskih kupaca
Prepoznatljiv Aero Hatch dizajn, uz koeficijent otpora vazduha od svega 0,263, među najboljim rezultatima u klasi
Autonomija do 497 kilometara prema WLTP standardu u verziji Long Range, među najboljim rezultatima u segmentu
Prostrana unutrašnjost sa pet sedišta pune veličine i prtljažnikom zapremine 441 litar
Centralni ekran dijagonale 14,6 inča, najveći u segmentu, sa Pleos Connect sistemom, Hyundaijevom multimedijalnom platformom nove generacije zasnovanom na operativnom sistemu Android Automotive OS
Početna cena niža od 30.000 evra na evropskim tržištima
Zašto je IONIQ 3 jedan od kandidata za Evropski automobil godine 2027?
Hyundai IONIQ 3 objedinjuje niz karakteristika koje odgovaraju ključnim zahtevima evropskih kupaca. Aerodinamičan dizajn doprinosi većoj energetskoj efikasnosti i optimizaciji dometa, dok prostrana unutrašnjost pruža praktičnost kakva se očekuje od vozila većih dimenzija, uprkos kompaktnim spoljašnjim proporcijama. Intuitivne tehnologije olakšavaju svakodnevno korišćenje, dok pristupačna cena omogućava da prednosti električne mobilnosti postanu dostupne širem krugu kupaca.
Šta predstavlja izbor za Evropski automobil godine?
Izbor za Evropski automobil godine (European Car of the Year) predstavlja nezavisno automobilsko takmičenje koje postoji od 1964. godine. Međunarodni žiri čini 65 automobilskih novinara iz različitih evropskih zemalja, koji ocenjuju nove modele na osnovu kriterijuma kao što su dizajn, inovacije, performanse, odnos cene i kvaliteta, kao i tržišno pozicioniranje.
Nakon početnog izbora kandidata, sedam modela ulazi u finale takmičenja. Posle dodatnog ocenjivanja i glasanja članova žirija, pobednik izbora za Evropski automobil godine 2027. biće proglašen 8. januara 2027. godine, tokom Sajma automobila u Briselu.
Hyundai Motor Company je osnovana 1967. godine i prisutna je u preko 200 zemalja. Ima više od 120.000 zaposlenih, posvećenih rešavanju realnih izazova u mobilnosti širom sveta. Na osnovu vizije brenda “Napredak za čovečanstvo”, Hyundai Motor ubrzava svoju transformaciju u Provajdera rešenja za pametnu mobilnost. Kompanija investira u napredne tehnologije, kao što su robotika i Urbana vazdušna mobilnost (UAM) kako bi dovela do revolucionarnih rešenja mobilnosti, dok teži otvorenim inovacijama za uvođenje budućih usluga mobilnosti.
U potrazi za održivom budućnošću sveta, Hyundai će nastaviti sa svojim naporima da uvede vozila sa nultom emisijom opremljena najsavremenijim u industriji ćelijama na vodonično gorivo i EV tehnologijama.
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