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Nažalost, ovaj jezivi primer nije nikakav izolovan incident, već deo sve agresivnijeg talasa organizovanih telefonskih prevara koje mesecima unazad potresaju Srbiju, a čija su glavna meta upravo naši najstariji sugrađani.

Gostujući na Kurir televiziji, stručnjak za bezbednost Dejan Milutinović detaljno je objasnio anatomiju ovih podmuklih napada, ukazujući na to da iza svega ne stoji puka slučajnost, već dobro uvežban i opasan mehanizam.

- Reč je o metodi socijalnog inženjeringa gde prevaranti, putem psihološke manipulacije, zloupotrebljavaju lažni autoritet, izmišljene nevolje ili navodne dobitke kako bi došli do novca građana. Prvo grade lažno poverenje ili veštački stvaraju osećaj hitnosti, predstavljaju se kao lekari, kurirske službe sa hitnim paketima ili traže uplatu radi navodne isplate novca. Žrtve se pažljivo biraju i 'tipuju', a na meti su najčešće stariji sugrađani, osetljivi na brigu o deci i unucima.

"Žrtve uvlače u stanje šoka i panike"

Suština ove prevare jeste da se žrtva uvuče u stanje šoka i panike, jer se u takvim trenucima razum povlači, a odluke donose u deliću sekunde pod pritiskom lažnog autoriteta. Zbog toga Milutinović skreće pažnju na to šta predstavlja prvu i najvažniju liniju odbrane kada zazvoni telefon sa ovakvim pretnjama ili ucenama.

05:22 "UKOLIKO NE SPREMITE 1.300 EVRA, VAŠOJ ĆERKI ĆE BITI AMPUTIRANA NOGA" Novi talas telefonskih prevara cilja penzionere: Evo kako da ne nasednete na ovu prevaru Izvor: Kurir televizija

- Ključna zaštita jeste odbijanje razgovora pod pritiskom. Nijedna zvanična institucija niti legitiman autoritet ne zahteva hitne novčane transakcije telefonom. Nenajavljeni dolasci na vrata i pozivi nepoznatih lica moraju se tretirati sa sumnjom. Čak i kada vas ubede da vam je član porodice ugrožen, prekinite poziv, sačekajte, razmislite i prvo direktno proverite sa porodicom i okolinom da li je ta informacija tačna pre nego što preduzmete bilo šta - poručio je Milutinović.

Mnoge građane buni pitanje kako prevaranti uopšte dolaze do njihovih fiksnih i mobilnih brojeva i kako znaju da sa druge strane žice živi starija osoba koja ima decu ili unuke. Stručnjak za bezbednost naglašava da iza svega stoji temeljna logistička priprema i hladna računica.

- Tako je, napadi su uglavnom unapred pripremljeni i isplanirani. Prevaranti koriste formirane baze podataka i telefonske imenike, često ciljajući penzionere ili specifične grupe kontakata do kojih su došli na različite načine. Računaju na statistiku i veću verovatnoću uspeha - psihološkim pritiskom i veštačkim nametanjem hitnosti zloupotrebljavaju poverenje žrtava kako bi ostvarili protivpravnu imovinsku korist, dok građani na kraju ostaju bez svog novca.

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Kurir.rs

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