Tlo se treslo, ljudi bežali na ulice, a kuće se rušile! Kobna noć koju Kraljevčani nikada neće zaboraviti: 16 godina od razornog zemljotresa
- Navršilo se 16 godina od razornog zemljotresa u Kraljevu jačine 5,4 Rihtera, u kojem su stradale dve osobe, a oko 200 ljudi je lakše povređeno.
- Oštećeno je oko 11.500 kuća i više stambenih zgrada, a materijalna šteta na individualnim objektima procenjena je na 2,5 milijarde dinara.
- Posle potresa, uz pomoć države i donatora, obnovljeno je oko 13.000 domaćinstava i sagrađene su 462 montažne kuće.
Navršilo se 16 godina od razornog zemljotresa koji je je pogodio Kraljevo. U noći između 2. i 3. novembra okolinu Kraljeva je pogodio zemljotres jačine 5,4 jedinice Rihterove skale u kojem su stradale dve osobe, a oko 200 ljudi je zadobilo lakše telesne povrede.
Oštećenja od prvog do trećeg stepena pričinjena su na oko 11.500 kuća, a u zemljotresu je oštećeno i više desetina stambenih zgrada.
Epicentar zemljotresa bio je deset kilometara severno od Kraljeva, u selima Vitanovac, Vitkovac i Stubal, na putu Kraljevo–Kragujevac. Potres koji je trajao nekoliko sekundi osetio se i u svim većim gradovima Srbije.
Živote je u zemljotresu izgubio bračni par, Natalija i Siniša Stašić, koji su stradali kada se na njih srušio krov porodične kuće u naselju Grdica.
Zemljotresom je najteže bilo pogođeno Kraljevo, gde je veliki broj kuća pretrpeo oštećenja – popucali su zidovi, a u stanovima su padali delovi nameštaja. Najveća oštećenja bila su u naselju Jarčujak.
Materijalna šteta procenjena je na dve i po milijarde dinara i to samo na individualnim stambenim objektima. Teže ili lakše je oštećeno oko 16.000 kuća, 8.500 stanova, 33 škole i nekoliko stotina privrednih objekata. Posledice zemljotresa osetilo je oko 80.000 Kraljevčana.
U periodu od godinu dana posle zemljotresa, uz pomoć Vlade Srbije, koja je obezbedila 2,3 milijarde dinara za sanaciju posledica zemljotresa, sagrađene su 462 montažne kuće, obnovljeno oko 13.000 domaćinstava, kao i 8.500 stanova.
Desetak odsto sredstava dali su različiti donatori, privatna i javna preduzeća, udruženja, ambasade, bratski gradovi.
Narednih godinu dana na tom području je registrovano još oko 716 potresa jačine iznad jedne jednice Rihterove skale.
Zemljotres u Kraljevu bio je jedan od najjačih koji je pogodio našu zemlju od kraja 19. veka, od kada se meri seizmička aktivnost na ovim prostorima.
Kurir/RTS