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Navršilo se 16 godina od razornog zemljotresa koji je je pogodio Kraljevo. U noći između 2. i 3. novembra okolinu Kraljeva je pogodio zemljotres jačine 5,4 jedinice Rihterove skale u kojem su stradale dve osobe, a oko 200 ljudi je zadobilo lakše telesne povrede.

Oštećenja od prvog do trećeg stepena pričinjena su na oko 11.500 kuća, a u zemljotresu je oštećeno i više desetina stambenih zgrada.

Epicentar zemljotresa bio je deset kilometara severno od Kraljeva, u selima Vitanovac, Vitkovac i Stubal, na putu Kraljevo–Kragujevac. Potres koji je trajao nekoliko sekundi osetio se i u svim većim gradovima Srbije.

Živote je u zemljotresu izgubio bračni par, Natalija i Siniša Stašić, koji su stradali kada se na njih srušio krov porodične kuće u naselju Grdica.

Foto: Youtube Printscreen/Krug

Zemljotresom je najteže bilo pogođeno Kraljevo, gde je veliki broj kuća pretrpeo oštećenja – popucali su zidovi, a u stanovima su padali delovi nameštaja. Najveća oštećenja bila su u naselju Jarčujak.

Materijalna šteta procenjena je na dve i po milijarde dinara i to samo na individualnim stambenim objektima. Teže ili lakše je oštećeno oko 16.000 kuća, 8.500 stanova, 33 škole i nekoliko stotina privrednih objekata. Posledice zemljotresa osetilo je oko 80.000 Kraljevčana.

U periodu od godinu dana posle zemljotresa, uz pomoć Vlade Srbije, koja je obezbedila 2,3 milijarde dinara za sanaciju posledica zemljotresa, sagrađene su 462 montažne kuće, obnovljeno oko 13.000 domaćinstava, kao i 8.500 stanova.

Foto: RINA

Desetak odsto sredstava dali su različiti donatori, privatna i javna preduzeća, udruženja, ambasade, bratski gradovi.

Narednih godinu dana na tom području je registrovano još oko 716 potresa jačine iznad jedne jednice Rihterove skale.

Zemljotres u Kraljevu bio je jedan od najjačih koji je pogodio našu zemlju od kraja 19. veka, od kada se meri seizmička aktivnost na ovim prostorima.

Kurir/RTS