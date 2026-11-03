Društvo
AMSS izdao hitno saopštenje zbog snega: Povećana opasnost od udesa, na put ne kretati bez zimske opreme
- Na visokim planinama moguć je snežni pokrivač, pa AMSS savetuje zimsku opremu i oprezniju vožnju.
- Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i bez snega.
- Kamioni na Šidu čekaju oko četiri sata, a na Bezdan, Kelebiju i Batrovce oko tri sata.
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Na visokim planinama moguće je formiranje snežnog pokrivača zbog čega je neophodno da vozila budu opremljena zimskom opremom, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).U takvim uslovima, upozorava AMSS, neprilagođena brzina i nedovoljno odstojanje povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda, posebno prilikom naglog kočenja.
Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Stanje na graničnim prelazima
Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
Kamioni se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko četiri sata, dok je čekanje na prelazima Bezdan, Kelebija i Batrovci oko tri sata.
Za putnička vozila nema dužnih zadržavanja na graničnim prelazima.
(Kurir.rs)
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