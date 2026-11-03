Radovi na više puteva u Srbiji! Zatvaraju se trake na ovim deonicama, vozači moraju da znaju gde ih čekaju gužve
- Na više deonica u Srbiji traju radovi i saobraćaj je izmenjen, uz zatvorene trake i privremenu signalizaciju.
- Radovi su u tunelu Manajle, kod Bubanj Potoka i na potezu Pojate–Vrnjačka Banja, dok se na putu Šabac–Majur popravljaju zaštitne ograde.
- Za 7. novembar najavljena je rekonstrukcija kolovoza Knjaževac–Sokobanja, a na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Na više deonica puteva u Srbiji izvode se radovi zbog kojih je saobraćaj izmenjen, dok se vozačima savetuje da obrate pažnju na privremenu signalizaciju.
U tunelu Manajle, na deonici između petlji Predejane i Vladičin Han, u smeru ka Nišu, rade se dilatacije.
Saobraćaj se odvija voznom trakom, dok je preticajna traka zatvorena.
U blizini petlje Bubanj Potok, u smeru ka Nišu, do 4. novembra postavljaju se optički kablovi, zbog čega je zauzeta zaustavna traka u dužini od 300 metara.
Do istog datuma traju i radovi na deonici od petlje Pojate do petlje Vrnjačka Banja, u oba smera. Tokom dana zatvorena je zaustavna traka u dužini od 50 metara, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.
Na putu između Šapca i petlje Majur, u oba smera, tokom dana se popravljaju zaštitne ograde. Zatvara se zaustavna ili preticajna traka, u dužini do 200 metara.
Radovi na rekonstrukciji kolovoza na putu Knjaževac–Sokobanja planirani su 7. novembra, od 8 do 17 časova. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs/ Blic