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Na više deonica puteva u Srbiji izvode se radovi zbog kojih je saobraćaj izmenjen, dok se vozačima savetuje da obrate pažnju na privremenu signalizaciju.

U tunelu Manajle, na deonici između petlji Predejane i Vladičin Han, u smeru ka Nišu, rade se dilatacije.

Saobraćaj se odvija voznom trakom, dok je preticajna traka zatvorena.

U blizini petlje Bubanj Potok, u smeru ka Nišu, do 4. novembra postavljaju se optički kablovi, zbog čega je zauzeta zaustavna traka u dužini od 300 metara.

Do istog datuma traju i radovi na deonici od petlje Pojate do petlje Vrnjačka Banja, u oba smera. Tokom dana zatvorena je zaustavna traka u dužini od 50 metara, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.

Na putu između Šapca i petlje Majur, u oba smera, tokom dana se popravljaju zaštitne ograde. Zatvara se zaustavna ili preticajna traka, u dužini do 200 metara.

Radovi na rekonstrukciji kolovoza na putu Knjaževac–Sokobanja planirani su 7. novembra, od 8 do 17 časova. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.