Neverovatni prizori sa srpskih planina! Sneg već zatrpao puteve, automobili se jedva kreću - sve se zabelelo, a uskoro stiže preokret vremena VIDEO
- Sneg je već zabeleo Kopaonik i Goliju, a na pojedinim putevima ima ga dovoljno da oteža kretanje vozila.
- RHMZ za sredu najavljuje oblačno i hladno vreme, uz kišu u centralnim i južnim krajevima i sneg na visokim planinama.
- Od četvrtka se očekuje prestanak padavina, a od petka delimično razvedravanje i postepeni rast temperatura.
Posle nekoliko hladnih dana, početak naredne nedelje mogao bi da donese osetniju promenu vremena i porast temperature.
Sneg već uveliko pada na našim planinama - Kopaoniku i Goliju, ima ga prilično i na putevima, pokazuju snimci od jutros.
Delovi Srbije se već zabeleli
Sneg je već zabeleo pojedine planinske predele Srbije. Prve pahulje imali smo na planinama još u oktobru, a sneg je ovog jutra poprilično napadao na Kopaoniku i Goliji, pokazuju snimci od jutros objavljeni na društvenim mrežama.
Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), u sredu će biti oblačno i hladno, uz povremenu kišu u centralnim i južnim krajevima zemlje, dok se na visokim planinama očekuje i sneg. Dnevna temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni.
U četvrtak se očekuje prestanak padavina, dok će od petka uslediti delimično razvedravanje. Jutra će biti hladna, ponegde uz slab mraz, a dnevne temperature postepeno će rasti.
Kurir.rs/ Blic