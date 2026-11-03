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Posle nekoliko hladnih dana, početak naredne nedelje mogao bi da donese osetniju promenu vremena i porast temperature.

Sneg već uveliko pada na našim planinama - Kopaoniku i Goliju, ima ga prilično i na putevima, pokazuju snimci od jutros.

Delovi Srbije se već zabeleli

Sneg je već zabeleo pojedine planinske predele Srbije. Prve pahulje imali smo na planinama još u oktobru, a sneg je ovog jutra poprilično napadao na Kopaoniku i Goliji, pokazuju snimci od jutros objavljeni na društvenim mrežama.

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), u sredu će biti oblačno i hladno, uz povremenu kišu u centralnim i južnim krajevima zemlje, dok se na visokim planinama očekuje i sneg. Dnevna temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni.

U četvrtak se očekuje prestanak padavina, dok će od petka uslediti delimično razvedravanje. Jutra će biti hladna, ponegde uz slab mraz, a dnevne temperature postepeno će rasti.