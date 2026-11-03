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Strah od zaraze zavladao je među roditeljima u Sopotu nakon što je u jednom vrtiću u Đurincima prijavljen slučaj takozvanog američkog virusa! Pojedini roditelji su odlučili da decu ne šalju u ovu ustanovu, a iz jedne grupe izostalo je čak sedmoro mališana uzrasta od tri do pet godina.

Vest da je jedna devojčica koja pohađa ovaj vrtić obolela od tzv. američkog virusa, uznemirila je roditelje. Upravo zbog ovog upozorenja, pojedini roditelji rešili su da decu ne šalju u vrtić do daljnjeg.

Reč je, kako stručnjaci navode, o zaraznom i lako prenosivom oboljenju koje se manifestuje, najpre, malaksalošću, povišenoj temperaturi i pojavom plihova na tabanima i šakama deteta.

Izvor Kurira navodi da je roditelje dodatno uznemirilo to što se niko iz vrtića nije oglasio. Na broj telefona vrtića niko se nije javio do objavljivanja ovog teksta.

- Na ovaj alarmantan problem, koji nikako ne bi smeo da ostane u tišini, najpre je u subotu ukazala majka jedne devojčice i direktno ukazala da je reč o američkom virusu - naveo je naš izvor.

Šta je BRNU virus iliti američki koksaki Foto: Profimedia

Kako je pedijatar Saša Milićević ranije istakao, BRNU virusa ima, ali ne i nekog značajnog skoka obolevanja koji bi ukazivao na ozbiljniji epidemiološki talas.

- On je stalno prisutan među decom, ali nije opasan. Zbog simptomatologije često se meša sa boginjama, zbog promena koji se javljaju na rukama, u ustima, na nogama - rekao je Milićević, dodajući da virus prolazi za oko tri do pet dana.

Foto: Kurir Televizija

BRNU virus poznatiji kao "američki koksaki virus", prouzrokuje pojavu ospi, te roditelji vrlo lako pomisle da su u pitanju varičele. Na meti su najčešće deca predškolskog uzrasta, te lekari apeluju da je bitno odmah prepoznati simptome, kako se virus ne bi dalje širio u kolektivu.

Šta je BRNU, odnosno "američki koksaki virus"

BRNU virus izaziva bolest šaka, stopala i usta. Reč je o enterovirusu koji se nalazi u digestivnom traktu. Uzrast koji virus najviše zahvata je predškolski i to decu starosti 2 - 3 godine.

Kako je ranije govorio pedijatar dr Saša Milićević, u pitanju je takozvani američki virus, a ume da deluje vrlo dramatično. Nakon dva dana, kod dece se uglavnom javljaju ospe, te lekari pojašnjavaju da ih roditelji često pomešaju sa varičelama.

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- To je taj "američki virus". Bolest ruku, nogu i usta. To je bolest koja nije opasna i koja prođe sama, ali dosta deluje dramatično i uplaši roditelje pošto se javi ospa koja kasnije pređe u male sitne rane. Ospa se ne pojavi odmah, nego drugog dana, a bolest počinje kao svaki drugi virus. Kreće sa temperaturom, lošim opštim stanjem, curenjem nosa... Roditelji u početku ne mogu da prepoznaju o čemu se tačno radi, pa kada se jave ospe oni pomisle na varičele i ili alergiju - objašnjava pedijatar.

Moguća i teža klinička slika

- Roditelji mi dovode decu uvereni da su male boginje, a u stvari su zaražena koksaki virusom. Broj zaražene dece kontinuirano raste u poslednje tri godine, ne samo kod nas, već u celom regionu, a zvanične podatke o tome treba da saopšti Batut - rekao je dr Milićević.

Kako je istakao, virus može biti i veoma podmukao.

Simptomi BRNU virusa Inkubacija traje 3 do 5 dana, a od simptoma su prisutni: - temperatura do 38 stepeni - povremena glavobolja - bol u grlu - često odbijanje obroka - kod male dece javlja se i kašasta stolica - drugog ili trećeg dana bolesti javlja se ospa na šakama, stopalima i u ustima, koja liči na plikove

- Nastani se u telu i spoji se sa ćelijama, koje, bukvalno, razara. U nekim slučajevima može da izazove poremećaj u srčanom ritmu, a ponekad i da dovede do zastoja u radu srca. Obično napada decu sa oslabljenim imunitetom, a najčešće ne daje nikakve simptome. Čak i ako se pojavi neki, tipa poremećaja srčanog ritma, deca to ne znaju da prepoznaju - objasnio je ranije dr Milićević.

Deci nikako ne davati kiselo!

S obzirom na to da mališane tokom BRNU virusa boli i svrbi usna duplja, dr Milićević naglašava da im nikako ne treba davati kiselu hranu i piće, jer će to da ih nagriza.

- Limunada ih posebno nagriza. Zato treba biti oprezan i sa hranom i sa voćem, s tim što tečnost moraju uzimati na način koji ih "ne boli". Može jogurt, sok koji nije kiseo, neka neutralna tečnost poput vode - dodaje on.