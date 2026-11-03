Slušaj vest

Čopor pasa lutalica napravio je tokom noći pravi pokolj u stadu jednog domaćina u okolini Seljašnice kod Prijepolja, gde je zaklano i povređeno ukupno sedam ovaca.

Ovce napadnute u ograđenom toru

- Psi su nasrnuli na stado uprkos tome što su ovce bile ograđene i smeštene u toru. Nakon napada, domaćina je ujutru zatekao težak prizor - deo ovaca bio je zaklan, dok su druge povređene, čime je stado značajno desetkovano - kažu za RINU meštani.

Oni dodaju da na ovom području već duže vreme primećuju veći broj pasa lutalica koji se kreću u čoporima.

Slučaj prijavljen nadležnim organima

Pretpostavljamo da su životinje, verovatno u potrazi za hranom, tokom noći ušle u tor i napale ovce. Slučaj je prijavljen nadležnim državnim organima, koji bi trebalo da utvrde sve okolnosti napada i evidentiraju nastalu štetu, ističu meštani.

Tela ovaca biće odneta na hranilište supova