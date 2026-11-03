STRAVIČAN PRIZOR U SELU KOD PRIJEPOLJA: Psi lutalice upali u tor, domaćin ujutru zatekao zaklane i povređene ovce
- Čopor pasa lutalica tokom noći je u okolini Seljašnice kod Prijepolja upao u ograđeni tor i zaklao ili povredio ukupno sedam ovaca
- Meštani kažu da se na tom području već duže vreme kreće veći broj pasa lutalica u čoporima, a slučaj je prijavljen nadležnima
- Tela stradalih ovaca biće odvezena na hranilište za beloglave supove, gde će poslužiti kao hrana zaštićenoj vrsti ptica
Čopor pasa lutalica napravio je tokom noći pravi pokolj u stadu jednog domaćina u okolini Seljašnice kod Prijepolja, gde je zaklano i povređeno ukupno sedam ovaca.
Ovce napadnute u ograđenom toru
- Psi su nasrnuli na stado uprkos tome što su ovce bile ograđene i smeštene u toru. Nakon napada, domaćina je ujutru zatekao težak prizor - deo ovaca bio je zaklan, dok su druge povređene, čime je stado značajno desetkovano - kažu za RINU meštani.
Oni dodaju da na ovom području već duže vreme primećuju veći broj pasa lutalica koji se kreću u čoporima.
Slučaj prijavljen nadležnim organima
Pretpostavljamo da su životinje, verovatno u potrazi za hranom, tokom noći ušle u tor i napale ovce. Slučaj je prijavljen nadležnim državnim organima, koji bi trebalo da utvrde sve okolnosti napada i evidentiraju nastalu štetu, ističu meštani.
Tela ovaca biće odneta na hranilište supova
Stradale ovce neće biti zakopane niti ostavljene na imanju. Njihova tela biće odvezena na hranilište za beloglave supove, gde će poslužiti kao hrana ovoj zaštićenoj vrsti ptica.
(Kurir.rs/RINA)