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Čopor pasa lutalica napravio je tokom noći pravi pokolj u stadu jednog domaćina u okolini Seljašnice kod Prijepolja, gde je zaklano i povređeno ukupno sedam ovaca.

Ovce napadnute u ograđenom toru

- Psi su nasrnuli na stado uprkos tome što su ovce bile ograđene i smeštene u toru. Nakon napada, domaćina je ujutru zatekao težak prizor - deo ovaca bio je zaklan, dok su druge povređene, čime je stado značajno desetkovano - kažu za RINU meštani.

Oni dodaju da na ovom području već duže vreme primećuju veći broj pasa lutalica koji se kreću u čoporima.

Slučaj prijavljen nadležnim organima

Pretpostavljamo da su životinje, verovatno u potrazi za hranom, tokom noći ušle u tor i napale ovce. Slučaj je prijavljen nadležnim državnim organima, koji bi trebalo da utvrde sve okolnosti napada i evidentiraju nastalu štetu, ističu meštani.

Tela ovaca biće odneta na hranilište supova

Stradale ovce neće biti zakopane niti ostavljene na imanju. Njihova tela biće odvezena na hranilište za beloglave supove, gde će poslužiti kao hrana ovoj zaštićenoj vrsti ptica.

(Kurir.rs/RINA)

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