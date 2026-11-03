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Novinar Večernjih novosti Vladimir Mitrić punih 14 godina ne može da naplati odštetu, sudske troškove i kamate od bivšeg policajca iz okoline Loznice koji je pravosnažno osuđen za nanošenje teških telesnih povreda 2005. godine, kao i za uvredu.

U naplatu su uključeni i izvršitelji, policija, ali ništa. Dug je u ovom trenutku najmanje oko dva miliona dinara, a osuđeni je, prema Mitrićevim rečima, svu imovinu prebacio na bivšu suprugu, decu...

- Prošli put moj napadač, koji je i moj nesuđeni ubica, koji je krenuo na mene identično kao i ubica Milana Pantića u Jagodini, nije

dozvolio popis stvari, pa je za sledeći put izvršitelj zatražio asistenciju policije, koja nije pomogla. Moj napadač je ostavio kod

kuće, vrlo podlo, svoju staru majku. Složio sam se da staroj ženi ne stajemo još više na muke. Izvršenje je odloženo - priča Mitrić.

Vladimir Mitrić Foto: Kurir/T.I.

On ističe da je davno tražio od predsednika Osnovnog suda u Loznici informaciju da li je napadač, kad već nije njemu, platio troškove i kazne državi, ali nije dobio odgovor od sekretara suda, koji je potom dobio rukovodeće mesto u lokalnoj administraciji.

- Osim što je tužilac za mene rekao "što nije poginuo", a o čemu je sačinjena policijska službena beleška, doživeo sam u Loznici da, dok je još suđenje bilo u toku, advokat mog napadača bude 2010. izabran za sudiju?! Svi znaju da se napadač fiktivno razveo od supruge, koja se, tobože, samo zbog papira udala za njegovog ujaka u Švajcarskoj, koji mi se više puta žalio i izvinjavao jer nije smeo da ih prijavi kako se ne bi otkrilo da je brak fiktivni, odnosno kriminalni - priča Mitrić.

Kaže da napadač ništa ne bi uspeo da nije imao pomoć tamo gde nije smeo, a bivši načelnik PU Šabac je svedočio da je imao velike pritiske i zahteve da se napadač ne hapsi.

Komandir policije u Loznici je na sudu potvrdio da policija nije htela da izađe na Mitrićev poziv, posle napada, sve dok njega nije

izmolio da ih pošalje, a baš oni koji su došli pokušali su lažnim svedočenjem da pomognu kolegi policajcu, ali je laž raskrinkana.

Mada postoje tri izvršne presude za izvršenje, Mitrić nije naplatio ni dinara, a jedne se odrekao jer nije više mogao da plaća skupe takse.

Predmet dali izvršitelju kom je zabranjen rad

Predmet je prvo bio u rukama Zorana Đukića, izvršitelja kom je, tvrdi Mitrić, zabranjen rad u Loznici, da bi potom, po službenoj dužnosti, bio raspoređen u kancelariju izvršitelja Dišića Gvozdenovića iz ovog grada.

- Za dva predmeta i ne znam kod kog su izvršitelja - kaže Mitrić.

Naime, dva postupka - za nanošenje teških telesnih povreda i uvredu, predmete je vodio tužilac po službenoj dužnosti, dok je u dva, za naknadu štete,tužilac bio Mitrić.

- Taj bivši policajac je osuđen za nanošenje teških telesnih povreda i uvredu, a duguje za troškove i iz krivice i iz parnice - dodaje Mitrić.

Pitanja su poslata kancelariji izvršitelja, ali odgovori nisu stigli do zaključenja broja

"Opet će te tući"

Neki se, kaže Mitrić, čude što i dalje ima policijsko obezbeđenje, a ko je iole upućen, jasno mu je da se, novim napadom, čiji je akter bivši policajac, sve vraća na početak. Utoliko pre što mu je nekadašnji beogradski policajac, kolega napadača iz 2005, pred mnoštvom ljudi poručio:

- Onaj što te je tukao, pouzdano znam, opet će te tući.