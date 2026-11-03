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Pred nama je period krsnih slava, među kojima su Mitrovdan, Đurđic, Aranđelovdan i Nikoljdan. U nastavku je spisak slava od 3. novembra do kraja decembra 2026. godine.

Pre svega treba istaći da je slavu dovoljno obeležavati uz kolač, sveću, vino i žito. Ipak, svi koji slave imaju potrebu i da ugoste familiju i da porodica bude na okupu, a ne postoji bolji način za to nego uz bogatu trpezu i dobro raspoloženje.

Sve slave koje se obeležavaju u toku božićnog posta, slave se sa posnom trpezom, kao i slave koje padaju u sredu i petak.

Slave u novembru

Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

1. Jakovljevdan - 5. novembar (četvrtak)

Slavi se u čast Svetog apostola Jakova, brata Gospodnjeg.

2. Mitrovdan - 8. novembar (nedelja)

Praznik je posvećen Svetom velikomučeniku Dimitriju Solunskom i jedna je od poznatijih srpskih krsnih slava.

3. Avramijevdan - 11. novembar (sreda)

Slavi se u čast Prepodobnog Avramija Zatvornika, a obeležava ga veliki broj pravoslavnih porodica.

Sveti Vrači Kozma i Damjan Foto: Youtube Printscreen

4. Sveti Vrači - 14. novembar (subota)

Praznik je posvećen Svetim Kozmi i Damjanu, koji se u pravoslavnoj tradiciji poštuju kao iscelitelji.

5. Đurđic - 16. novembar (ponedeljak)

Ovaj praznik posvećen je obnovljenju hrama Svetog velikomučenika Georgija, poznatog i kao Sveti Đorđe.

Aranđelovdan Foto: Wikipedia

6. Aranđelovdan - 21. novembar (subota)

Sabor Svetog arhangela Mihaila jedna je od najrasprostranjenijih krsnih slava među Srbima.

7. Mratindan - 24. novembar (utorak) i Sveti Mina

Na ovaj dan crkva proslavlja Svetog velikomučenika Minu i Svetog kralja Stefana Dečanskog. Sveti Mina se obeležava istog dana kada i Sveti mučenik Stefan Dečanski, ali u narodnoj tradiciji to su dva različita praznika i svetitelja.

Sveti Mina je u mladosti bio rimski vojnik. Napustio je vojnu službu i javno je propovedao hrišćanstvo.

Sveti Jovan Milostivi - 25. novembar (sreda)

Sveti Jovan Milostivi Foto: Printscreen/Youtube

Praznik je posvećen Svetom Jovanu Milostivom, aleksandrijskom patrijarhu poznatom po pomaganju siromašnima.

9. Sveti Jovan Zlatousti - 26. novembar (četvrtak)

Obeležava se spomen na jednog od najznačajnijih hrišćanskih bogoslova i propovednika.

10. Filipovdan - 27. novembar (petak)

Praznik je posvećen Svetom apostolu Filipu, jednom od dvanaestorice Hristovih apostola.

11. Matejevdan - 29. novembar (nedelja)

Slavi se u čast Svetog apostola i jevanđeliste Mateja, jednog od dvanaestorice apostola.

Slave u decembru

12. Vavedenje Presvete Bogorodice - 4. decembar (petak)

Veliki bogorodični praznik obeležava uspomenu na uvođenje Presvete Bogorodice u jerusalimski hram.

13. Sveta Ekaterina - 7. decembar (ponedeljak)

Praznik je posvećen Svetoj velikomučenici Ekaterini Aleksandrijskoj, koja se poštuje zbog svoje vere i mudrosti.

14. Sveti Kliment - 8. decembar (utorak)

Obeležava se spomen na Svetog Klimenta Ohridskog, jednog od najznačajnijih slovenskih prosvetitelja.

15. Alimpijevdan - 9. decembar (sreda)

Sveti Alimpije Foto: Printscreen/Youtube

Praznik je posvećen Prepodobnom Alimpiju Stolpniku, koji je veliki deo života proveo u molitvi i podvigu.

16. Andrejevdan - 13. decembar (nedelja)

Slavi se u čast Svetog apostola Andreja Prvozvanog, koji je prema predanju prvi pozvan da sledi Isusa Hrista.

17. Varindan - 17. decembar (četvrtak)

Praznik je posvećen Svetoj velikomučenici Varvari, a u narodu je poznat i po običajima vezanim za pripremu žita.

18. Savica - 18. decembar (petak)

Na ovaj dan obeležava se spomen na Prepodobnog Savu Osvećenog, jednog od poznatih hrišćanskih monaha.

19. Nikoljdan - 19. decembar (subota)

Sveti Nikola Foto: printscreen/youtube/Телевизија Храм

Sveti Nikola jedna je od najčešćih krsnih slava u Srbiji, a praznik je posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom Čudotvorcu.

20. Sveti Spiridon - 25. decembar (petak)

Praznik je posvećen Svetom Spiridonu Čudotvorcu, episkopu trimifuntskom, koji se poštuje kao veliki svetitelj i iscelitelj.

Važno za slavsku trpezu

Božićni post 2026. godine počinje 28. novembra i traje do 6. januara 2027. godine. Sve slave koje se obeležavaju u tom periodu su posne, bez obzira na to da li padaju u subotu, nedelju ili neki drugi dan.