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Vladimir Jelić (56), upravnik Patrijaršijskog dvora koji je preminuo od posledica teških povreda zadobijenih u požaru dok je spasavao sina, sahranjen je na mesnom groblju u Ravnom Selu.

Nakon zaupokojene liturgije u Svetonikolajevskom hramu, patrijarh Porfirije načalstvovao je opelom.

U hramu su se sabrali članovi porodice, prijatelji, saradnici, predstavnici crkvenih ustanova, sveštenstvo, monaštvo i brojni vernici kako bi molitvom ispratili čoveka koji je svojim dugogodišnjim predanim radom i ljubavlju ostavio dubok trag u životu SPC, prenosi TV Hram.

Foto: Tv Hram

- Brat naš Vladimir znao je šta je smisao života. Na pitanje o smislu svog postojanja uvek je davao jedinstven odgovor, ukazujući na ličnost Hristovu - rekao je patrijarh.

Govoreći o Vladimiru, koga poznaje još od njegove desete godine, patrijarh je posebno naglasio njegovu vernost Crkvi, požrtvovanost i predanost služenju, ističući da je Vladimir bio jedan od stubova Crkve.

Foto: Tv Hram

Posebno emotivno bilo je sećanje patrijarha Porfirija na nedavno zajedničko putovanje u Australiju:

- Ne znam kako i zašto, ali u trenucima dok sam uzimao predah od obaveza same od sebe su mi se ponavljale misli: "Gospode, kako sam blagosloven što imam ovakvog čoveka pored sebe." Blagodario sam Gospodu spontano, bez analiza. Te misli su dolazile same po sebi. Danas razumem zašto - kada nas je Vladimir okupio na jednom mestu.

Foto: Tv Hram

Podsetimo, ipođakon Vladimir Jelić preminuo je 30. oktobra od povreda koje je zadobio u požaru dok je spasavao sopstveno dete. Bliski saradnik patrijarha Porfirija, kao i počivšeg poglavara SPC Irineja, otac četvoro dece, izgubio je bitku za život sedam dana nakon požara u kome mu je izgorelo oko 30 odsto kože i u kom su mu stradala pluća, a tragedija se dogodila samo dan nakon što je sahranio majku.

Foto: Tv Hram

U trenutku izbijanja požara njegova supruga i troje dece nisu bili u stanu, dok se unutra nalazio jedan od sinova. Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dečak se nalazio na drugom nivou dupleks stana, a kada je primetio dim, Jelić je krenuo ka dečjoj sobi. Međutim, vatra se brzo proširila, a zbog velikog plamena Jelić je bio primoran da izađe na prozor na trećem spratu. Prema nezvaničnim informacijama, tu je čekao pomoć, a vatra je zahvatila i njega.

1/13 Vidi galeriju Sahrana ipođakona Vladimira Jelića Foto: Tv Hram

Sumnja se da su požar izazvale električne instalacije. Jelić je bio na donjem nivou stana, a čim je primetio dim iz pravca dečje sobe, potrčao je ka njoj. Kako od dima nije mogao da diše ni da gleda, istrčao je na najbliži prozor, gde ga je plamen i uhvatio, o čemu svedoče dramatične fotografije s mesta nesreće. Viseći na simsu, čekao je pomoć.

Jelić je nakon tragedije bio hospitalizovan, ali uprkos naporima lekara nije uspeo da se izbori za život. Preminuo je nakon višednevne borbe za oporavak. Vest o njegovoj smrti potresla je javnost.