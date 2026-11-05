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Kako letnja sezona ostaje za nama, banjski turizam u Srbiji doživljava pravi procvat, a putnici koji traže miran vikend beg bez velikog udara na novčanik sve češće biraju sever zemlje.

Na samoj granici sa Suboticom, Banja Palić se ove jeseni profilisala kao jedna od najatraktivnijih i cenovno najpristupačnijih destinacija za odmor.

Spoj duha aristokratske tradicije s kraja 19. veka i savremenih spa trendova čini ovu banju pravim biserom domaće turističke ponude.

Tokom jesenjih meseci, kada opadnu temperature i prorede se uobičajene letnje gužve, Palić nudi ambijent skrojen za kompletan oporavak i "reset" tela i uma nakon naporne radne nedelje.

Prenoćište već od 1.200 dinara

Foto: Kurir.rs/N.H.

Ono što Palić stavlja u sam vrh interesovanja domaćih turista jesu izuzetno konkurentne cene smeštaja. U proseku, noćenje košta oko 1.200 dinara, pri čemu konačan iznos najviše zavisi od odabranog tipa objekta, njegove udaljenosti od samog jezera i pratećih sadržaja.

Kao ekonomski najisplativija opcija ističu se privatni apartmani, gde se cene prenoćišta po osobi kreću u rasponu od 1.200 do 1.800 dinara.

Zbog toga Palić predstavlja ozbiljnog konkurenta znatno skupljim banjskim i planinskim centrima u zemlji, omogućavajući posetiocima produženi vikend uz minimalne troškove.

Termalna voda i novi akva-park za novu eru turizma

Foto: Shutterstock/Photoroyalty

Palićka banja decenijama privlači posetioce svojim termomineralnim izvorima i lekovitom vodom, ali je turistička slika ovog kraja nedavno podignuta na znatno viši nivo.

Otvaranjem novog, modernog akva Parka i velnes centra, posetiocima su na raspolaganju savremeni bazeni i velnes programi koji funkcionišu bez obzira na hladnije jesenje dane.

Kombinacija termalnih bazena, šetnji duž jezera i novih velnes kapaciteta stavlja Palić u poziciju modernog velnes centra koji uspešno privlači sve generacije turista, potvrđujući da kvalitetan jesenji predah ne mora da bude luksuz rezervisan za odabrane.