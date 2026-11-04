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Da ljubav može da se dogodi čak i onda kada pomislimo da smo zauvek izgubili mogućnost da ponovo budemo srećni, pokazuje potresna ispovest 48-godišnjeg Hrvata čija je supruga preminula od agresivnog karcinoma dojke. Ostao je sam, slomljen od tuge i bez nade da ga u životu čeka još nešto lepo.

Svoju priču odlučio je da podeli na Reditu, otkrivši kako je njegova velika ljubav počela, nastavila se nezamislivim gubitkom, a onda završila susretom kojem se ni sam nije nadao.

- Imam 48 godina, prva baš baš ozbiljna veza je trajala od 2003. do 2011. i završila se brakom. Obožavao sam je. Slatka, pametna, vitka, vrckasta, uživali smo u životu, putovanjima i ispunjavanju snova - napisao je.

Njihovu sreću 2019. godine prekinula je teška dijagnoza, nakon koje je svoj život u potpunosti podredio brizi o supruzi.

- Moja supruga, najbolja prijateljica, obolela je od izuzetno agresivnog karcinoma dojke. Napustio sam posao kako bih bio uz nju, brinuo o njoj, kupao je, menjao joj pelene i tešio je. Osam meseci kasnije je preminula - prisetio se.

"Postao sam udovac sa 42 godine, život mi je stao"

Nakon njene smrti teško se nosio sa gubitkom, a dodatno ga je pogodilo što su ga mnogi prijatelji zaboravili.

- Postao sam udovac sa 42 godine. Život mi je stao, bio sam devastiran i nisam video ništa pozitivno. Samo jedan prijatelj je redovno dolazio i pokušavao da me izvuče napolje i oraspoloži, i za to mu večno hvala - naveo je.

Foto: Lomb/Shutterstock

Godinu i po dana nakon suprugine smrti, na nagovor prijateljice, otvorio je profil na Tinderu, iako nije verovao u upoznavanje partnera putem interneta. Ubrzo je ostvario kontakt sa ženom koja nije imala fotografiju lica na profilu.

Nedeljama su se dopisivali o svakodnevnom životu, putovanjima, filmovima i hrani, a zatim su odlučili da se upoznaju. Tokom šetnje, koja se odužila na dvadesetak kilometara, pitala ga je zašto je sam. Ispričao joj je svoju životnu priču, a ona se rasplakala usred kafića.

Razmenili su brojeve i rastali se bez velikih očekivanja, ali mu je već narednog dana poslala poruku i predložila novi susret. Naredna tri do četiri meseca viđali su se na šetnjama i piću, a onda ga je pozvala da zajedno provedu vikend na moru.

Putovanje koje je promenilo sve

Tokom vikenda na moru njihov odnos prerastao je u ljubav. Dok su ležali na plaži, uhvatila ga je za ruku i rekla da bi, kada bi se našla u situaciji njegove pokojne supruge, volela da uz sebe ima nekoga poput njega.

- Sve mi je bilo jasno, prihvatio sam njenu igru i evo već četiri godine smo zajedno. Obožavam je! - napisao je.

Posebno mu znači što njegova partnerka poštuje uspomenu na pokojnu suprugu, zajedno s njim odlazi na groblje i prihvata njegovu prošlost.

Poslednje reči supruge

Nedugo pre smrti, supruga mu je rekla da, ukoliko ona premine, mora da pronađe nekoga ko će ga voleti i poštovati.

- Sad, iz ove perspektive, kao da je ona umešala prste u ovu priču i našla mi nekoga ko me voli i poštuje - priznao je.

Svoju priču podelio je kako bi ohrabrio ljude koji su izgubili veru u ljubav, a na kraju je priznao da je imao sreće što je pronašao partnerku koja ga je izvukla iz teškog životnog perioda.