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Vožnja po kiši zahteva dodatni oprez, ali mokar kolovoz nije jedina opasnost koja vreba vozače tokom jesenjih dana i aktuelnih vremenskih uslova. Kada se kiša pomeša sa blatom koje na asfalt iznose poljoprivredne mašine ili sa opalim lišćem, pojedine deonice puta mogu postati izuzetno klizave, kao da je na njima poledica.

Posebno su rizični putevi kroz šumska područja, krivine, raskrsnice, kao i lokalni i regionalni putevi kojima se kreću traktori i druge poljoprivredne mašine.

Mokro lišće može da bude zamka kao led

Jedna od opasnosti koju vozači često ne primećuju na vreme jeste mokro lišće na kolovozu.

- Kada se natopi kišom i sabije pod točkovima automobila, ono stvara klizavu površinu na kojoj pneumatici gube optimalno prijanjanje. U takvoj situaciji, pogotovo pri većoj brzini, vrlo lako može doći do gubitka stabilnosti vozila, naročito u krivinama, na raskrsnicama i deonicama na kojima se zadržava voda - ukazuju saobraćajci.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zbog toga, kako kažu, važno je smanjiti brzinu pre ulaska u krivinu, izbegavati naglo kočenje i nagle pokrete upravljačem. Poseban oprez, dodaju, potreban je na putevima koji prolaze kroz šumska područja ili u ulicama gde postoje drvoredi, a gde se opalo lišće često zadržava na kolovozu.

Blato na asfaltu nije bezazleno

Drugi problem karakterističan za ovo doba godine jeste blato koje na kolovoz iznose traktori i druge poljoprivredne mašine prilikom izlaska sa njiva i zemljanih puteva.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja svojevremeno je upozorio na problem što vozači ne očekuju blato na kolovozu, pa ono za njih predstavlja iznenadnu i nepredvidivu prepreku.

- Samo je pitanje da li vozač ima vremena i mogućnosti da reaguje ili ne. Kad se zemlja pomeša s malom količinom vode, to se pretvori u blato i podloga postaje veoma klizava, kao led. Znatan je broj saobraćajnih nesreća u kojima je došlo do prelaska vozila u suprotnu traku ili do skretanje s puta usled nailaska na blato koje se na kolovozu našlo tako što je otpalo s točkova traktora - rekao je Okanović.

Kako je istakao, pored poljoprivrednih mašina, problem u ovakvim situacijama postoji i sa kamionima koji sa gradilišta iznose blato na ulice i puteve.

On je takođe ukazao i da opasnost nije samo u dužem kočenju, već i u mogućem izletanju sa kolovoza.

Foto: Kurir Televizija, Printscrfeen/Naxi kamere

- Blato će svakako da produži dužinu kočenja na asfaltu, ali kad na takvoj podlozi vozač pritisne kočnicu doći će do nekontrolisanog kretanja vozila što može da prouzrokuje sletanje ili sudar sa drugim vozilom – upozorio je svojevremeno Okanović.

Šta vozači treba da rade kada je kolovoz klizav

Kako savetuju saobraćajci, najvažnije pravilo jeste prilagođavanje brzine stvarnom stanju puta, a ne samo saobraćajnom znaku koji pokazuje najveću dozvoljenu brzinu.

Naime, član 42. ZOBS obavezuje vozače da brzinu prilagode osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama i drugim okolnostima, tako da mogu blagovremeno da zaustave vozilo.

- To praktično znači da brzina od 80 kilometara na sat, na primer, ne mora biti bezbedna na deonici prekrivenoj mokrim lišćem ili blatom, čak i kada je upravo toliko dozvoljeno ograničenje. Treba povećati i odstojanje od vozila ispred, jer se na klizavoj podlozi zaustavni put produžava. Takođe, treba izbegavati naglo kočenje, ubrzavanje i promenu pravca kretanja - navode saobraćajci.

Konačno, upozoravaju, posebno treba biti oprezan prilikom preticanja, jer naglo vraćanje u svoju saobraćajnu traku na klizavoj podlozi može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.