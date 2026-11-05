Slušaj vest

Sa prvim talasom hladnog vremena, maglom i ranom jutarnjom poledicom, stanje na domaćim drumovima postalo je izuzetno rizično, a kao najkritičnije tačke označeni su mostovi, nadvožnjaci i deonice duž rečnih tokova.

O uzrocima učestalih nesreća i opasnostima koje donose niske temperature, za Kurir televiziju govorio je pukovnik policije Vladimir Vida, koji se najpre osvrnuo na glavni okidač tragedija na asfaltu - činjenicu da mnogi za volanom i dalje ne skidaju nogu sa gasa.

- Neprilagođena i prebrza vožnja godinama unazad predstavlja vodeći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda, kako kod nas, tako i u Evropi i svetu. To potvrđuje i teška nesreća koja se juče dogodila na teritoriji Požarevca, u kojoj je jedno lice izgubilo život, a gde su uzrok bili upravo brzina i kolovoz klizav od kiše - poručio je Vida.

Zašto su letnje gume opasne na hladnoći?

Iako je brzina trajni problem, vremenske prilike koje slede dodatno će zakomplikovati situaciju u saobraćaju. Pukovnik policije ističe da kritične tačke nisu rezervisane samo za mostove i nadvožnjake, gde se poledica stvara znatno pre nego na ostalim delovima puta, već da ozbiljna pretnja vozače čeka i u nizinama, gde se hladan vazduh i vlaga najduže zadržavaju.

- U narednim danima očekuju nas nepovoljni vremenski uslovi za vožnju, uz temperature blizu nule, poledicu i pojavu magle, naročito duž rečnih tokova i u kotlinama. Podsećamo vozače da je u ovakvim okolnostima zimska oprema obavezna kada na kolovozu ima snega ili leda, ali se korišćenjezimskih pneumatika preporučuje i bez padavina. Na niskim temperaturama letnje gume gube elastičnost, postaju znatno tvrđe, što produžava zaustavni put i smanjuje stabilnost vozila.

Foto: Shutterstock

Jeziva opomena kod Jagodine i policija na terenu

Poseban rizik u predstojećem periodu predstavlja gusta magla, naročito na deonicama gde se razvijaju veće brzine. Vida podseća na stravične epiloge lančanih sudara koji su se dešavali upravo zbog neblagovremenog usporavanja kada vidljivost padne na svega nekoliko metara.

- Prethodnih godina, naročito na auto-putevima, svedočili smo teškim saobraćajnim nesrećama izazvanim gustom maglom. Dovoljno je setiti se tragedije kod Jagodine, kada je u samo jednom danu u lančanim udesima stradalo čak 12 osoba upravo zbog smanjene vidljivosti. Apelujemo na vozače da u zimskom periodu, čim se pojavi magla, znatno smanje brzinu i pažljivo prate horizontalnu signalizaciju. Saobraćajna policija će biti na terenu i posebnom svetlosnom signalizacijom upozoravati na opasnost, ali ključ bezbednosti je u ličnoj odgovornosti svakog vozača - objasnio je Vida.

04:05 CRNI DAN NA SRPSKIM PUTEVIMA U 24 sata čak 93 udesa i 45 povređenih, policija izdala hitno upozorenje za vozače! Zbog ove kobne greške ljudi stradaju Izvor: Kurir televizija

Za kraj, još jedan važan apel vozačima: u danima sa niskim temperaturama i poledicom neophodno je prilagoditi brzinu, striktno poštovati saobraćajnu signalizaciju i imati u vidu zakonsku obavezu korišćenja zimskih pneumatika, koja je na snazi od 1. novembra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: