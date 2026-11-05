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Kada se sveća ugasi ubrzo nakon paljenja, vernici se ponekad zapitaju da li to nešto znači i da li bi trebalo da je zapale pred drugom ikonom. Sveštenik Andrej Efanov objašnjava zašto ugašeni plamen ne treba povezivati sa molitvom i šta je u pravoslavlju zaista važno.

Paljenje sveće u crkvi ili na groblju za mnoge vernike predstavlja izraz vere i molitvene namere. Ipak, kada se plamen ugasi ubrzo nakon paljenja, javlja se nedoumica: da li je to samo posledica promaje ili loš predznak? Neki se tada pitaju da li treba ponovo da zapale sveću ili da se obrate drugom svetitelju.

Upravo takvu dilemu je imala Natalija, koja je sveću palila pred ikonom Svetog Jovana Krstitelja, tražeći njegovu molitvenu podršku na putu ka Bogu. Iako je znala da u crkvi ne bi trebalo da bude mesta za sujeverje, činjenica da se sveća gotovo svaki put ugasi odmah nakon paljenja navela ju je da potraži odgovor.

Sveštenik Andrej Efanov objasnio je zašto takav događaj ne treba smatrati lošim predznakom i zbog čega vernici ne bi trebalo da u njemu traže skrivenu poruku.

Ugašena sveća nije znak da nešto nije u redu s molitvom

Foto: Petar Aleksić

Otac Andrej ističe da ne može sa sigurnošću da kaže zašto se sveća u konkretnom slučaju gasi, ali naglašava da to ne treba povezivati s vrednošću molitve niti sa odnosom Boga prema verniku.

"Ne mogu sa sigurnošću da kažem zašto se to događa, ali ugašena sveća u Crkvi nikada nije bila znak da nešto nije u redu s molitvom. Takvo tumačenje pripada logici sujeverja i magije, ali ne i hrišćanskom shvatanju", objasnio je sveštenik.

Ugašeni plamen, dakle, ne znači da Bog ne čuje molitvu ili da je vernik učinio nešto pogrešno. Povezivanje takvih događaja s navodnim porukama iz duhovnog sveta može samo da podstakne strah i nesigurnost.

Da li treba promeniti svetitelja pred čijom ikonom palimo sveću?

Kada se sveća pred istom ikonom stalno gasi, vernik može da se zapita da li bi trebalo da se pomoli nekom drugom svetitelju. Međutim, prema rečima sveštenika Efanova, nema razloga za takvu nedoumicu.

"Treba da imamo na umu da je ideja o tome da se pojedini svetitelji posebno mole za određene potrebe više ljudska zamisao. U stvarnosti, za bilo koju svoju potrebu možemo se obratiti svakom svetitelju koji nam je blizak iz nekog razloga, možda veoma dubokog i ličnog", naveo je svešteni, prenosi portal foma.ru.

Vernik, prema tome, ne mora da menja svetitelja pred čijom se ikonom moli zato što se sveća ugasila. U pravoslavlju se svetiteljima obraćamo tražeći njihove molitve pred Bogom, a ne da bismo u tim događajima tražili znake koji bi nagovestili budućnost.

Sveća nije molitva, već njen spoljašnji izraz

Foto: Sharon Eilon/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sveštenik Efanov podseća da je paljenje sveće deo crkvene pobožnosti, ali da sama sveća ne predstavlja molitvu.

"Važno je da razumemo da sveća nije molitva, već samo njen spoljašnji izraz. Svetitelju se ne obraćamo svećom, već molitvom koju izgovaramo naglas ili u sebi. Možemo se moliti i bez sveće, a naša molitva će svakako biti uslišena. Ako, međutim, samo postavimo sveću, a pritom se ne molimo, onda smo jednostavno zapalili sveću, ali nismo prineli molitvu", objasnio je sveštenik Andrej Efanov.

Paljenje sveće može biti izraz vere, zahvalnosti i želje da se čovek pomoli za sebe ili svoje bližnje. Ipak, ono nema magijsku moć niti je uslov da bi molitva bila primljena. Vernik može da se moli i bez sveće, jer je najvažnije iskreno obraćanje Bogu.

Šta je važnije od paljenja sveće?

Govoreći o molitvi svetiteljima, sveštenik Efanov podseća da se vernici njima obraćaju moleći ih da se zajedno s njima mole Bogu, od koga dolazi svako dobro.

"Na kraju krajeva, svi se molimo Gospodu, jer upravo On daruje svako dobro. Ipak, ponekad nam je lakše da se molimo kada znamo da se još neko moli zajedno sa nama, naročito svetitelj", rekao je sveštenik.

On je ukazao i na značaj redovnog crkvenog života, zajedničke molitve na liturgiji, redovne ispovesti i pričešćivanja Svetim Hristovim Tajnama.

"Redovan crkveni život pomaže nam da sačuvamo čistotu misli i izgradimo ispravan unutrašnji odnos prema Bogu. Zato su veoma važni zajednička molitva na Svetoj liturgiji, redovna ispovest i pričešćivanje Svetim Hristovim Tajnama. Potrudite se da sve to bude sastavni deo vašeg života", poručio je sveštenik.

Kada se sveća ugasi odmah nakon paljenja, vernik nema razloga da to smatra lošim predznakom ili znakom da njegova molitva nije prihvaćena. Ako je potrebno, može ponovo da je zapali, bez straha da taj događaj nosi skrivenu poruku.