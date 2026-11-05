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Orasi i lešnici, kao i ostalo voće, odlično su rodili ove godine u Srbiji, ali na niškim pijacama i dalje drže prošlogodišnju cenu kada ih u našoj zemlji nije bilo „ni za lek“, pa su ih trgovci uvozili iz inostranstva.

Kilogram kvalitetnih oraha na niškim pijacama košta 900 i 1.000 dinara, dok kilogram lešnika je od 1.500 do 2.000 dinara.

Jedna od prodavačica na pijaci na Bulevaru Nemanjića kazala je da orasi i lešnici „drže cenu“, uprkos dobrom ovogodišnjem rodu, jer nije pala ni cena po kojoj ih nabavljaju.

- Proizvođači se žale da je i ova cena mala, s obzirom na to koliko su ulaganja u voćnjake povećana. Poskupelo je gorivo, poskupela su sredstva za zaštitu, skupa je i berba - kazala je Mirjana.

Prema njenim rečima, sezona slava za sada nije bitnije uticala na prodaju na niškim pijacama.

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- Domaćice za pripremu slavskih kolača kupuju najviše orahe, lešnike, bademe, suvo grožđe, brusnice...Lešnici su svakako najskuplji, ali se kupuju i oni. Veliku konkurenciju nam prave marketi, ali ima kupaca koji žele da na licu mesta probaju i procene kvalitet robe, a to u prodavnicama nije moguće - izjavila je Mirjana.

Mnoge Nišlije će sigurno ove jeseni „pronaći računicu“ u kupovini neočišćenih, odnosno oraha i lešnika u ljusci.