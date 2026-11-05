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Udruženje „Plavi krug“ u nedelju, 8. novembra 2026. godine, na Adi Ciganliji u Beogradu, organizuje jubilarni 15. "Plavi krug oko Ade" - maraton i trku podrške, povodom obeležavanja Svetskog dana dijabetesa.

Ove godine imamo rekordan broj od oko 170 učesnika sa dijabetesom, dok će na maratonu i trci podrške ukupno učestvovati 1.070 trkača iz cele Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Italije. Četiri osobe sa dijabetesom trčaće maraton, dok će ostali učestvovati u trci podrške. Među učesnicima sa dijabetesom ove godine imamo i trkača iz Italije.

- Već 15 godina ovom manifestacijom skrećemo pažnju na značaj redovne fizičke aktivnosti, kako u prevenciji dijabetesa tip 2, tako i u svakodnevnom životu svih osoba sa dijabetesom. Želimo da pokažemo da dijabetes nije prepreka za bavljenje sportom i da podstaknemo ljude da budu fizički aktivni, ne samo tog dana, već tokom cele godine - istakla je Bojana Marković, predsednica Udruženja "Plavi krug".

Procenjuje se da u Srbiji oko 800.000 ljudi ima dijabetes, od kojih čak 270.000 ne zna da ima dijabetes. Zbog toga su prevencija, rano otkrivanje i pravovremeno lečenje od velikog značaja.

Prema procenama Svetske federacije za gojaznost, u Srbiji 57% odraslih ima prekomernu telesnu težinu ili gojaznost, dok se procenjuje da je ovaj problem prisutan i kod oko 312.000 dece i mladih uzrasta od 5 do 19 godina.

Prekomerna telesna težina i gojaznost predstavljaju značajne faktore rizika za razvoj dijabetesa tip 2. Posebno zabrinjava činjenica da se dijabetes tip 2, koji je nekada bio karakterističan pre svega za odrasle, danas dijagnostikuje i kod dece i adolescenata.

Prevencija počinje od najranijeg uzrasta, a odgovornost za stvaranje zdravih navika ne može biti samo na porodici. Važno je da se uključe i predškolske ustanove i škole, kroz podsticanje redovne fizičke aktivnosti, pravilne i uravnotežene ishrane i smanjenje vremena koje deca provode sedeći.