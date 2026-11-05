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Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uhapšen je danas po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja oštetio budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine za čak 130,9 miliona dinara.

U istoj akciji lisice na ruke stavljene su i D. M, predsednici komisije nadležne za pregled i ocenu prijava za dodelu bespovratnih sredstava.

Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Dok istražitelji rasvetljavaju sumnjivu dodelu novca iz pokrajinskog budžeta, pažnju privlače i podaci iz zvanične imovinske karte uhapšenog pokrajinskog sekretara Predraga Vuletića.

Prema njegovom poslednjem izveštaju Agenciji za sprečavanje korupcije, od 13. novembra 2024. godine, Vuletić je funkciju pokrajinskog sekretara obavljao od 20. juna 2016. godine, za šta je prijavio mesečnu neto platu od 184.019,49 dinara.

U istom dokumentu evidentiran je i dodatni mesečni prihod od 49.400 dinara, koji je ostvarivao kao član Nadzornog odbora Slobodne zone "Pirot" od 18. jula 2023. do 27. juna 2024. godine.

To znači da je tokom tog jednogodišnjeg angažmana, pored plate pokrajinskog sekretara, mesečno prihodovao još 49.400 dinara iz ovog javnog izvora, pa su njegova ukupna mesečna primanja po ta dva osnova iznosila oko 233.400 dinara.

A šta je uhapšeni Vuletić uopšte imao od imovine?

Prema podacima iz imovinske karte - zvanično gotovo ništa. Prijavio je samo kuću od 128 kvadratnih metara, koju je stekao - nasledstvom, dok u rubrici pokretnih stvari koje podležu registraciji nije naveo nijedan automobil niti sličnu imovinu.

U imovinskoj karti nema podataka o štednji u bankama ili bilo kakvoj preduzetničkoj delatnosti.

Podsetimo, Vuletić i D. M. sumnjiče se za produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja u periodu od 2021. do 2024. godine. Prema navodima tužilaštva, oni su omogućili da bespovratna sredstva namenjena porodicama sa troje ili četvoro dece dobiju i lica koja nisu ispunjavala osnovne uslove konkursa, čime je budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine oštećen za 130,9 miliona dinara, odnosno više od 1,1 milion evra.

Oboma osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 sati.

Foto: Pokret socijalista